David González: "Yo quiero ser técnico, es algo que me encanta, que me trasnocha"

El actual arquero del Deportico Cali habló de su presente y de su futuro en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El antioqueño confesó que ya viene estudiando ara ser DT.

Claro y directo. Así es el arquero antioqueño David González, quien se encuentra en la actualidad en el Deportivo Cali y quien a sus 37 años ya empieza a planificar su futuro, siempre ligado al mundo del fútbol.

Y de esa manera, González confesó cuál es el camino en el que va a seguir después de su retiro como futbolista. "Quiero ser técnico, el lo que me encanta, lo que me trasnocha y ya me estoy preparando", indicó.

"Un entrenador que le guste atacar, que le diga las cosas al jugador de frente por buenas o malas que sea", agregó el guardameta del Cali, en donde se encuentra a gusto y con expectativas de poder regresar pronto a los entrenamientos graduales.

A la hora de elegir a un entrenador que le dejó mayores enseñanzas, David González precisó que "fue muy bueno tener al uruguayo Gustavo Poyet, a quien tuve en Inglaterra".

Y precisamente hablando de entrenadores, el nacido en Medellín solamente tuvo palabras de elogio y agradecimiento hacia José Pékerman por haberlo tenido en cuenta en algunos partidos de la Selección Colombia, en el camino que llevó al Mundial de Rusia 2018.