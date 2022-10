Macalister Silva: "Al hincha de Millonarios le duele lo que pasa, pero su vida no cambia por esto"

Después de la derrota 1-2 de Millonarios frente a Independiente Medellín , en una enfangada cancha del estadio El Campín el miércoles pasado, nuevamente han abundado las críticas en contra de los jugadores y el cuerpo técnico que encabeza Alberto Gamero. Y es que los azules quedaron octavos en la tabla de posiciones y a falta de una jornada, se encuentra entre más dudas, que certezas tras un impresionante bajón con ocho fechas sin ganar.

Y en las últimas horas han tenido trascendencia una declaración de David Macalister Silva, quien salió a dar la cara en la rueda de prensa junto al entrenador del tradicional equipo bogotano.

Publicidad

El capitán y referente de Millonarios dejó un mensaje de lo mucho que pierden, en todo sentido los integrantes del plantel profesional, si no llegan a clasificar, en comparación con los aficionados. Incluso esas palabras, han dejado reacciones y comentarios adversos en redes sociales de parte de los fanáticos, más cuando el mensaje llega de uno de los futbolistas queridos de la institución.

"No es solo el hincha, nosotros también. Con el dolor que siente el hincha, si hay alguien que pierde, somos nosotros, si hay alguien que tiene en riesgo su trabajo, somos nosotros, si hay alguien al que le perjudica perder es a nosotros. Al hincha claro que le duele, pero muchas veces en su vida no cambia nada, en nuestras vidas si cambia perder, entonces nosotros nunca vamos a salir con falta de actitud porque esos partidos hacen parte de nuestra vida, de la vida, de nuestra familia. Nosotros tenemos que tener la cabeza en alto, porque los que tienen algo en juego somos nosotros, no vamos a agachar la cabeza porque tenemos la responsabilidad de nuestras familias y de la hinchada por delante", expresó 'Maca'.

En otra intervención se refirió a la actitud que tuvo el equipo en la nueva derrota frente al 'poderoso de la montaña, "tanto en el primero como segundo tiempo nosotros quisimos buscar el resultado, quisimos ir al frente, elaborar y no caer en desespero. La actitud siempre ha estado y eso nunca ha faltado. Hay veces en las que salen las cosas y otras en las que no".

Publicidad

Por último, se refirió al estado del campo, a pocos días de la final de la Copa Colombia en la que enfrentarán a Junior de Barranquilla, en el duelo definitivo por el título, "evidentemente, no es una excusa, pero no somos ajenos a nuestro clima y estoy seguro de que eso influye mucho. Estábamos viendo el partido de Santa Fe y se notaba, evidentemente, si hay algo por hacer, que por favor lo hagan. No conozco sobre el tema, pero también entiendo que el clima no ha dejado".