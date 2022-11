David Macalister Silva habló de la expulsión de Andrés Llinás, en Millonarios vs. Junior

El domingo pasado, Millonarios consiguió una victoria fundamental contra el Junior de Barranquilla, que los acercó a la final de la Liga del fútbol colombiano, tras la abultada derrota de Santa Fe en el Hernán Ramírez Villegas. David Macalister Silva anotó el único gol del compromiso, que puso a 'vibrar' a El Campín, que albergará la última fecha del Grupo A, entre 'embajadores' y 'cardenales', este miércoles, a partir de las 8:35 p.m.

Millonarios no la pasó bien, pues el 'tiburón', ahora comandado por Arturo Reyes, jugó con toda la seriedad del caso el compromiso, a pesar de estar eliminado. Los atlanticenses pusieron a trabajar en varias oportunidades a Álvaro Montero y tuvieron acciones claras como la de Didier Andrés Moreno.

La situación se agravó para el conjunto de Alberto Gamero, pues al minuto 65' Andrés Llinás vio la tarjeta roja, tras un pisotón sobre Edwin Velasco. Ante todo pronóstico, Millonarios no se dejó afectar por tener un hombre menos en cancha y el buen juego de los azules, que fue premiado con el golazo de Silva a diez minutos de la expulsión del zaguero bogotano, fue explicado por el capitán del flamante campeón de la Copa Colombia.

“Cuando preparamos partidos, él (Alberto Gamero) hace trabajos con 10 hombres, porque todo puede pasar en el fútbol. Y creo que ya tenemos una ‘huella’ de eso. También sabíamos que teníamos que respaldar a un gran jugador y a un gran ser humano, que tuvo un mal momento; como Andrés (Llinás) y la idea de este equipo siempre ha sido que juntos consigamos las cosas, creo que fue una linda demostración”, explicó Silva, quien también le anotó el gol del título al 'tiburón' en la final de la Copa.

La presencia de Juan Pablo Vargas en el Mundial de Qatar 2022, con la Selección de Costa Rica, le dará un 'comodín' al entrenador samario, que quiere conseguir el doblete de títulos esta temporada. Gamero no tendrá una decisión fácil, pues la ausencia del 'tico' le dará la opción de convocar a Llinás (expulsado contra Junior) o a Larry Vásquez (acumula cinco tarjetas amarillas), para el juego contra Santa Fe.

“He tenido la oportunidad de marcar 2 goles (importantes) y en el de la final quedé ‘en blanco’, quedé ‘en shock’ si se puede llamar. Y hoy fue una alegría muy grande, por como se estaba presentando el partido. Se me notó que no supe si celebrar, si caminar, no sé. Lo único que me acordé fue… de muchas cosas. Estamos felices, independientemente de haber hecho el gol, por el resultado y porque tenemos una oportunidad más”, sentenció Silva.