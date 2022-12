Dayro Moreno empezará su quinta etapa con el Once Caldas: el 'Blanco Blanco' confirmó su regreso

Dayro Moreno atendió al llamado de la hinchada 'alba' y fichó nuevamente por el Once Caldas . El delantero tolimense, de 37 años, tuvo un notable 2022 con el Atlético Bucaramanga, por lo cual el equipo de Manizales decidió ir a buscarlo para concretar la que será su quinta etapa con el 'Equipo del Alma'.

Este viernes, el campeón de la Copa Libertadores 2004 oficializó el fichaje de Moreno, con dos publicaciones creativas en sus cuenta de Twitter. En la primera recopilaron unos audios del atacante nacido en El Espinal, en los cuales expresa su amor por el combinado 'blanco blanco'.

"Muy contento de estar aquí de nuevo en Manizales, en la ciudad, en el equipo que me dio todo, el equipo que soy hincha, que lo llevo en el corazón, para nadie es un secreto. El equipo que yo siempre he querido y he amado es el Once Caldas, me ha dado todo, desde ahí prácticamente surgí", fueron las frases de Dayro que recogieron los encargados de las redes sociales del 'tricolor'.

En el segundo 'post' también hicieron un recuento, pero esta vez de las voces de los hinchas, quienes pedían 'a gritos' la reincorporación de Moreno.

"Bienvenido Dayro Mauricio", "se viene el número '17'", fueron algunas de las frases que compartieron los fanáticos de Palogrande.

Finalmente, se compartió una foto de Moreno posando con la camiseta del Once Caldas. "Es un hecho, el ídolo en casa", fue el mensaje que acompañó la tan anhelada fotografía.

Así las cosas, Moreno arrancará un nuevo capítulo en el equipo manizaleño. El exatacante del

Steaua Bucarest atraviesa un excelente momento, pues el año pasado convirtió 22 goles en los 43 partidos que jugó con el 'leopardo'. En este número de encuentros también se reportó con cuatro asistencias.

El Once Caldas, que se quedó por fuera de ambos cuadrangulares finales (12° en la apertura y 10° en el clausura), intentará enderezar el rumbo de la mano de Moreno. Cabe resaltar que tampoco tuvo un buen desempeño en Copa Colombia, certamen en el que sufrió una goleada por parte de Atlético Nacional (1-5 en el global) en los octavos de final.

El boyacense entrenador Diego Corredor, que quedó en 'la cuerda floja' tras la decepcionante campaña, tendrá que mejorar el rendimiento del equipo, si las directivas deciden mantenerlo en el banquillo 'albo'.

Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, posó con Moreno en la presentación.

Moreno ha vestido la camiseta del Once Caldas en 105 oportunidades. En sus etapas previas supo anotar 38 goles y dar 23 asistencias. El tolimense tiene un extenso palmarés con el 'blanco blanco': 2 ligas (2003-I y 2010-II), así como la histórica Libertadores del 2004, donde vencieron al Boca Juniors de Carlos Bianchi.