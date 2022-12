Dayro Moreno: "Quiero ser goleador, campeón con Once Caldas y pasar la marca de Víctor Aristizábal"

Los clubes colombianos están aprovechando el parón del Mundial Qatar 2022 para planificar sus respectivos proyectos deportivos del próximo año. Una de las principales acciones de un equipo en esta época es hacer una evaluación sobre los jugadores que rindieron o no dentro de la plantilla. Es por eso que se empiezan anunciar salida o refuerzos y Once Caldas no ha dudado un segundo en tener de vuelta en sus filas Dayro Moreno.

El pasado 29 de noviembre, Atlético Bucaramanga hizo oficial la salida de un largo listado de futbolistas en el cual destacaba el delantero de 37 años. Noticia que llamó la atención luego del destacado aporte del tolimense en el club santandereano, ya que este semestre marcó 9 goles y en el primero fue el goleador del campeonato con 13 anotaciones, registrando así un total de 22 tantos este año.

Los manizalitas no perdieron tiempo y se contactaron con atacante para contar nuevamente con sus servicios, puesto que Dayro ya había vestido la camiseta del ‘blanco blanco’ en cuatro etapas anteriores (2003-2007, 2010-2011, 2012 y 2020). Este viernes, anunciaron en sus redes sociales la incorporación con un mensaje proveniente del mismo futbolista. "Muy contento de estar aquí de nuevo en Manizales, en la ciudad, en el equipo que me dio todo, el equipo que soy hincha, que lo llevo en el corazón, para nadie es un secreto. El equipo que yo siempre he querido y he amado es el Once Caldas, me ha dado todo, desde ahí prácticamente surgí”.

24 horas después, el conjunto caldense, presentó oficialmente a Moreno Galindo en una rueda de prensa junto con el gerente deportivo de la institución, Fernando Dortti. “Vengo con esa meta de ser campeón y goleador con el Once Caldas. Tengo un propósito el otro año que es hacer 20 goles para pasar a Víctor Hugo Aristizábal como goleador del fútbol colombiano”, fueron las declaraciones del nacido en Chicoral, Tolima.

Según informó el propio club, al exjugador ‘leopardo’ se le realizarán los respectivos exámenes médicos con el objetivo de que el próximo lunes 5 de diciembre se pueda integrar a los entrenamientos.

No conforme con ser el goleador de la escuadra, Moreno se atrevió a indagar sobre su futuro: “Vengo con ese propósito de, Dios quiera, ya retirarme acá, unos dos, tres años... por ahora empezar a hacer cosas, trabajar, hacer historia, buscar ese título de nuevo, buscar el goleador”.

Por último, cabe resaltar que Once Caldas estará en trabajos hasta el 16 de diciembre y retornará hasta el próximo 3 de enero para complementar su preparación de cara a la Liga 2023-I.