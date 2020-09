Dayro Moreno se hace sentir: “Con él, Once Caldas tiene todo a favor para hacer historia”

“Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz”, reza una popular frase. Y así es, Dayro Moreno es un fiel ejemplo de ello. El delantero, de 34 años, regresó a Once Caldas; el equipo que lo vio nacer y en donde a la par empezaron a hacer historia en el fútbol colombiano.

Después de ocho años, el nacido en Chicoral (Tolima) está nuevamente en su casa. Allí es todo un ídolo, un referente y alguien con toda la capacidad de volver a poner al equipo de Manizales a pelear de tú a tú con los mejores.

Así que Dayro Moreno no necesitó de una carta de presentación el pasado lunes durante su anuncio como nuevo jugador de Once Caldas. Todos saben lo que hizo vestido de blanco y con la ‘17’ en la espalda; por eso, a Juan David Rodríguez (quien hasta ese momento era el dueño de esta camiseta) no le costó nada tener el noble gesto de “devolverle su número”.

“Uno en el fútbol realmente se empieza a identificar con ciertos números y para nadie es un secreto que Dayro Moreno siempre ha jugado con el ‘17’. Él se siente bien y es el ídolo de todos aquí en Manizales. Eso es algo que yo respeto y admiro. Entonces obviamente esa camiseta le pertenece a él”, le dijo el mediocampista antioqueño a GolCaracol.com.

Y eso que Rodríguez ya se estaba encariñando con este número. “Significa bastante para mí porque fue con el que jugué en Huila (allí me fue muy bien) y con el que estaba haciendo goles en Once Caldas. Se puede decir que es el que me ha dado mis alegrías en el fútbol”.

Sin embargo, Dayro es Dayro y en Manizales, el delantero de 34 años, ya comenzó con su revolución.

“Hablé con él y me dio las gracias por haberle cedido el número. La verdad me sentí muy bien con un jugador con esa clase y categoría se haya acercado a mí a mostrarme ese agradecimiento. Fue importante”, relató Rodríguez.

Y es que el ambiente no puede ser el mejor dentro de un Once Caldas que se prepara para volver a jugar después de más de cinco meses. El próximo sábado enfrentarán a Millonarios, en Bogotá.

“Nosotros estamos felices con la llegada de Dayro Moreno. Hay un excelente grupo, muy competitivo y con un talento impresionante. Con las contrataciones nos sentimos mucho más fuertes. Tenemos todo a nuestro favor para hacer historia. Ya contamos con un plantel que sí o sí tiene con qué pelear por un título”, narró.

Todo esto ha generado en menos de 24 horas el fichaje del nacido en Chicoral. Las expectativas y la vara se encuentran muy arriba, pero es toda una realidad que Dayro Moreno ya se hace sentir en Once Caldas.

