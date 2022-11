Dayro Moreno tendría todo listo para regresar al Once Caldas: se ilusiona la hinchada 'alba'

Este lunes, se conocieron importantes noticias relacionadas con el futuro de Dayro Moreno . A pesar de que el 'Bolillo' Gómez tenía la ilusión de que el delantero tolimense se quedara en el Atlético Bucaramanga, no hubo un acuerdo entre ambas partes y el exjugador del Steaua Bucarest se convirtió en agente libre. Ante esta situación, las directivas del Once Caldas no perdieron el tiempo y lo contactaron.

El 'Blanco Blanco' para ser el club que mejor se perfila para hacerse con los servicios de Moreno. Esta sería la quinta etapa del atacante oriundo de El Espinal en el 'Equipo del del Alma'.

'Vanguardia' contactó al presidente de los 'leopardos', Jaime Elías Quintero, quien fue claro en cuanto a la continuidad del jugador con pasado en la Selección Colombia. Y según el dirigente, la salida de Moreno estaría relacionada a un tema de indisciplina, más que por una diferencia contractual.

"Por indisciplina (Moreno) no sigue para el 2023, 'Bolillo' dijo, 'yo no saco a ningún jugador, el jugador se saca solo'", fue la declaración que obtuvo el medio citado anteriormente.

Cabe resaltar que en su primera atención a los medios como entrenador del Bucaramanga, Gómez tuvo palabras de elogio hacia el atacante de 37 años. Esta fue su respuesta cuando le preguntaron por la posible continuidad de Moreno, Juan Camilo Chaverra y Sherman Cárdenas.

“Me gustaría que se quedaran. Son tres hombres que han sido importantes, todo depende de sus arreglos y ojalá lleguen a un acuerdo con la institución pero es una situación muy difícil y que le toca al presidente hablar de ese tema. Son tres futbolistas que han sido importantes, uno es un goleador, el otro es talento y el otro es un muy buen arquero”.

La aproximación del Once Caldas a Dayro Moreno:

A Moreno siempre se le ha vinculado con el Once Caldas y el club estaría en la búsqueda de un jugador de categoría para mejorar los resultados que obtuvo en el 2022. Recordemos que los 'albos' se quedaron por fuera de ambos cuadrangulares y fueron goleados por Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Colombia.

“A falta de exámenes médicos, Dayro Moreno es nuevo jugador del Once Caldas. Hay preacuerdo; se le cumple el sueño a Dayro y a parte de la afición”, expresó el periodista Robinson Echeverri en el programa 'Siempre Fútbol', de 'Radio Cóndor La Patria'.

En los 20 partidos que jugó Moreno, convirtió nueve goles y dio dos asistencias, números que ratifican su vigencia en el balompié nacional.