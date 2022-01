Dayro Moreno ya posa con la camiseta del Atlético Bucaramanga en su regreso al fútbol colombiano

Dayro Moreno llega nuevamente al fútbol colombiano; después de una experiencia en Oriente Petrolero del balompié boliviano, el tolimense fue visto en la sede de Atlético Bucaramanga y ya dio sus primeras impresiones.

“Estoy contento de estar en Bucaramanga, sabemos que hay un proyecto muy bueno, hay ilusión" comentó el nacido en Chaparral, Tolima.

Sobre su experiencia en Bolivia, el delantero manifestó que "no me fue nada bien, rescindí contrato y entrené por particular hasta finalizar la temporada"

Al ser consultado sobre su estado físico, el ariete sostuvo "sentirse muy bien y motivado", por su nuevo reto con el equipo de 'la ciudad bonita'.

"Espero poner a cantar muchos goles a los hinchas de Bucaramanga en Colombia" concluyó el artillero.

A pesar de que el club no ha hecho oficial su llegada, Dayro vestirá su décima camiseta a lo largo de su carrera, después de defender los colores de Once Caldas, Atlético Paranaense, Steaua Bucarest, Tijuana, Junior, Millonarios, Atlético Nacional, Talleres y Oriente Petrolero.