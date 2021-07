Dayron Pérez, DT de Huila: "Nos falta claridad en la definición y contra Quindío no se puede fallar"

Sólo quedan 90 minutos para conocer el campeón y los ascensos en el fútbol colombiano y eso lo entiende muy bien el entrenador Dyron Pérez, director técnico de Atlético Huila , quien espere enderezar el camino para evitar la angustia del repechaje contra Cortuluá en el Torneo de la Primera B. Los 'opitas' lucen motivados y estás listos para dar lo mejor y consolidar el objetivo de volver a la 'A'.

¿Qué espera de Quindío en el partido de vuelta de la final?

"Me encantaría ver un Quindío más suelto, un rival que esté abierto y propositivo al ataque. Pero así esté cerca de lograr su regreso a Primera, sabemos que será difícil superarlo por el orden defensivo que ha demostrado. Esa solidez en defensa que no nos ha permitido buscar más goles en el partido anterior. Pero creo que en tan poco tiempo no se verán muchos cambios en un plantel y el otro."

¿Cómo ve el partido de mañana y qué errores intentará corregir?

"Será un partido parejo y muy disputado, la diferencia es que la necesidad de ganar nos obliga a ser más ofensivos, pero sin descuidarnos atrás. Un empate sigue siendo una buena opción para lograr regresar a la Liga. El error que más nos ha costado es la falta de definición y claridad a la hora de enfrentar el arco rival, hemos dejado pasar muchas opciones de hacer goles por la falta de cabeza fría."

Publicidad

¿Cómo piensa neutralizar a este Quindío?

"Nosotros hemos hecho un buen trabajo en la construcción y generación de jugadas, pero la definición ha sido nuestro problema a la hora de conseguir mejores resultados. Ante un equipo tan ordenado y rápido en ataque, la mejor manera es ser equilibrados y no ofrecer espacios en defensa. Eso sí, no podemos olvidar la obligación que tenemos arriba, pero hay que asumir el juego con cabeza fría y son entrar en desesperaciones."

¿Se habla del futuro del cuerpo técnico si no consigue el ascenso?

"No, para nada. No se ha hablado del tema y hemos tenido precaución frente a esa situación. Hay respeto y estamos es enfocados en lograr el ascenso y conseguir los objetivos propuestos. Ya después habrá tiempo para el análisis. Y si logramos regresar a la Liga, así tengamos la presión de un descenso en 6 meses, vamos a disfrutar del momento y de dar lo mejor de nosotros."