De árbitros en Colombia y un rapto de Pablo Escobar, un tema que se revivió en Argentina

"La historia del línea de la final del 90: secuestrado por Pablo Escobar. La final ante Alemania se recuerda por el árbitro Codesal, pero el línea de ese partido, el colombiano Pérez Hoyos, vivió un episodio singular: estuvo en manos del Cartel de Medellín". Así encabezó este jueves una historia el diario 'Olé', en la que recordó momentos oscuros del pasado del balompié de nuestro país.

Y la prensa habló de Pérez porque fue uno de los jueces de línea del partido final del Mundial de Italia 1990, que cumplió 30 años, que la Selección Alemania le ganó 1-0 a Argentina y que tuvo un polémico arbitraje de Edgardo Codesal.

Así contó una historia, citando incluso declaraciones del otrora árbitro antioqueño, del tiempo en el que los dineros del narcotráfico habían corroído las estructuras de varios equipos nacionales, como Nacional, América y Millonarios, entre otros.

"Dos años antes de aquella final en Roma cuando Pérez Hoyos estuvo realmente al borde de la muerte. En la noche del martes 1 ° de noviembre de 1988, mientras se dirigía con otros árbitros al aeropuerto de Bogotá, su auto fue interceptado por varios hombres armados. A los otros dos jueces los hicieron bajar del vehículo, mientras que a Pérez Hoyos se lo llevaron encapuchado. Lo tuvieron en una casa, atado de pies y manos. Le decían que estaba ahí a la espera de una llamada telefónica en la que se le daría un mensaje. En Colombia se estaba jugando el octogonal que definiría al campeón y eran los tiempos del auge de la violencia narco, del Atlético Nacional del Cartel de Medellín de Pablo Escobar y del América del Cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela", relató 'Olé'.

A renglón seguido se agregó que “por teléfono, un desconocido me dijo que el arbitraje colombiano se manejaba muy mal. Le pregunté que por qué me habían escogido a mí y me respondió que pudo haber sido otro de los jueces el que corriera con la misma suerte ”, según contó Armando Pérez Hoyos al ser liberado tras más de 20 horas de cautiverio.

La nota del diario argentino se preguntó que Pérez Hoyos al final no supo si el interlocutor de la llamada amenazante, por demás, era Pablo Escobar.