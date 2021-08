¿De qué equipos es hincha James Rodríguez en el fútbol colombiano?

James Rodríguez se sinceró con todo este jueves y habló de muchos temas. Y entre esos, también se refirió al fútbol colombiano.

El futbolista cucuteño, a través de la plataforma de ‘Twitch’ respondió a la pregunta de un suscriptor sobre a qué equipos apoya en el rentado local.

"Soy hincha de dos equipos en Colombia, Tolima, le hice mucha fuerza en la final y celebré su título, el otro no lo diré, creo que nunca lo diré. Siento un cariño especial por Envigado también”, afirmó Rodríguez Rubio.

Además, siguió hablando del equipo ‘pijao’, y se animó a decir que “a los jugadores del Tolima, entre el 97 al 2001, les pediría una foto sin pensarlo. John Charria, Orlando ‘El Pony’ Maturana y otros más".

Por último, James Rodríguez respondió a una pregunta sobre dónde le gustaría retirarse, a lo que dijo “quizás en Estados Unidos”, pero también habló sobre si volvería al fútbol colombiano.

“Es el país mío, que yo amo, y ¿por qué no?, yo no digo que no, pero es verdad que no está dentro de mis planes. Pero yo no le cierro la puerta a esto, en cuatro o cinco años puede pasar cualquier cosa, es una opción pero no está dentro de mis planes”, aseveró.