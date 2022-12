En medio de tantas especulaciones, parece que todo llegó a su fin. Tulio Gómez, máximo directivo del América de Cali , confirmó que Juan Carlos Osorio será el nuevo técnico.

"Ya todo está acordado con Juan Carlos Osorio para que sea nombrado como nuevo director técnico del América de Cali", reveló en entrevista con Zona Libre de Humo.

De igual manera, Tulio Gómez dejó claro cuál es la posición que el futuro estratega del cuadro 'escarlata' quiere reforzar, pensando en realizar una excelente campaña.

"Osorio es un DT mundialista y que no dirige cualquier club en Colombia. El 'profe' Osorio quiere unos jugadores que se le facilite y tenga herramientas para trabajar. De hecho, está analizando un lateral izquierdo", informó Gómez.

Por último, en la misma entrevista con dicho medio, expresó que está a la espera de conocer cuántos y quién será el cuerpo técnico de Osorio.

"Juan Carlos Osorio no es un experimento, no es una apuesta, es un DT con bagaje, con experiencia internacional. Ahora, no sé con cuántos integrantes venga Osorio"