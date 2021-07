Deportes Quindío festejó con sus hinchas, su regreso a la A: venció 2-0 a Jaguares, en el Centenario

Deportes Quindío gozó de una fiesta como hace tiempo no lo hacía en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Venció 2-0 a Jaguares en su estadio Centenario, lo hizo con autoridad y con la compañía de sus hinchas, tras la ausencia del público por la crisis ocasionada por el coronavirus.

Las emociones llegaron rápido a Armenia, Luis Mina anotó para los 'cuyabros' cuando el reloj marcaba el minuto 7 de juego. El delantero sacó un remate cruzado que batió al arquero Óscar Ramos. Jaguares casi empata con un remate de Wilder Guisao, que se estrelló en el travesaño.

Después de eso, poco o nada de reacción tuvo el visitante en el Centenario, los dirigidos de Óscar Héctor Quintabani estuvieron más cerca del segundo gol que el visitante del empate. Tuvo aproximaciones con disparos de Luis Carabalí, Leyser Chaverra y Yílmar Filigrana.

Para la segunda parte los papeles no cambiaron, Deportes Quindío siguió montado en el trámite del partido y fue claro dominador de las acciones. Jaguares no encontró su juego, no halló ningún plan o estrategia para llegar al empate y rescatar un punto. Pareció que el recién llegado a la A fuese el conjunto de Montería.

Filigrana aseguró el resultado para los 'cuyabros' con un golazo de cabeza tras un muy buen centro de Chaverra. Deportes Quindío se vio como un conjunto más estructurado, mientras que el técnico de Jaguares, César Torres, tendrá que trabajar mucho para que su equipo logre hilvanar jugadas de peligro para sus delanteros.