Deportivo Cali y una grave crisis: se conocen las razones por las que los jugadores entraron en paro

Días atrás, Luis García, secretario general de Acolfutpro, la asociación colombiana encargada de velar por el cumplimiento correcto de los derechos de los futbolistas, concedió una entrevista a 'Zona Libre de Humo'. Allí, habló del duro presente financiero del Deportivo Cali , que está en deuda con los jugadores, tras varios retrasos en los pagos.

"El 16 de noviembre se firma un acuerdo laboral entre el presidente, el técnico y el plantel, donde el club se compromete a pagar los temas salariales, el tema de publicidad y los premios con plazo máximo al 30 de noviembre. Hasta ahora, no se ha cumplido, adeudando al plantel cinco meses de publicidad y los premios por objetivos", afirmó.

Por esa razón, los futbolistas entraron en paro y como contaron este miércoles 7 de diciembre, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', "los llamaron a descargos, ya que son cinco días en que no se presentan a entrenar". Eso sí, no fue lo único que se conoció, ya que todo quedó aún más claro respecto al duro momento que se vive en la interna del equipo.

"La posición de los jugadores es muy simple, no se les pagó la totalidad de los salarios, se les pagó octubre y noviembre, pero todavía siguen faltando el tema de premios y lo que va concerniente al tema de publicidad. Hay algunos a los que no se les debe, pero todos dijeron que no iban a entrenar hasta que se pongan al día en general", añadieron.

Al ver esta situación, "el Cali obviamente tomó la posición de llamarlos a descargos y, ahora, hay un conflicto tremendo por eso, ya que, además, el club ha anunciado tres refuerzos para esta temporada. Y lo que argumentan los jugadores es que traen refuerzos, pero no se le está pagando a los jugadores. Entonces andan en ese litigio", dijeron.

Jorge Luis Pinto, en su primer entrenamiento como entrenador del Deportivo Cali. @AsoDeporCali

Por último, dieron a conocer que Teófilo Gutiérrez, uno de los integrantes de la plantilla del equipo vallecaucano, expresó que "son tres meses lo que nos deben y aparte nos están debiendo premios. Cómo quieren ellos, entonces que uno vaya a entrenar de esa forma", sentenció, argumentando la decisión del grupo en general.

Como era de esperarse, la respuesta de Acolfutpro llegó. A través de sus redes sociales expresaron que "rechazamos la posición de Deportivo Cali que llamó a descargos a los futbolistas en cese de actividades pese a que aún les deben el pago de obligaciones laborales". Una historia con mucha tela por cortar.

