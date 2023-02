Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional: primer capítulo de una Superliga que promete emociones

El fútbol colombiano no se detiene. Mientras aguardamos por el inicio de la fecha 4 de la Liga I-2023, es el turno de que se dispute la ida de la Superliga, el campeonato de nuestro rentado local que entregará el primer título del año. Eso sí, para conocer al ganador definitivo, se deberá aguardar un poco más, ya que recién se disputarán los 90 minutos inicales.

En esta oportunidad, los protagonistas serán Atlético Nacional, el cual se llevó la estrella del primer semestre, y Deportivo Pereira, que en diciembre logró algo histórico al sumar la estrella número uno de Liga a su palmarés. Así las cosas, ambos clubes quieren demostrar que lo alcanzado en la temporada 2022 no fue ninguna casualidad y revalidarlo ya mismo.

Ahora, el presente de los dos no es precisamente el mejor. Por un lado, el cuadro 'verdolaga' ganó en la fecha 1, al vencer 1-0 a Once Caldas, pero después vinieron los problemas: empate 0-0 frente a Águilas Doradas y derrota 2-1, en Montería, contra Jaguares. Sumado a ello, el estilo de juego del equipo no convenció y las críticas y dudas empezaron a surgir.

Como si fuera poco, el director técnico Paulo Autuori no podrá contar con toda su nómina. De acuerdo con el más reciente parte médico publicado por la escuadra antioqueña, "Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Yair Mena y Álvaro Angulo son las bajas para la ida de la Superliga", cada uno de ellos debido a lesiones, molestias físicas o que se están recuperando.

"Estos partidos no se juegan, se ganan. Desde que nos ponemos la camiseta de Atlético Nacional por lo que es el equipo, la hinchada y todo. El que venga acá, sueña con títulos. De hecho, el que venga y no gane títulos, pasó y ya. Con lo que se ha trabajado, hay que firmar un buen partido y sacar un gran resultado, pensando en la vuelta", afirmó Dorlan Pabón.

Atlético Nacional y Deportivo Pereira, en la final de Copa Colombia Cortesía de Dimayor

Ahora, si miramos al otro costado, la situación de Deportivo Pereira está un poco mejor. Además del romance que hay con la afición, que no cae aún de la dicha de aquel título obtenido, el equipo parece mantener el funcionamiento, pese a que le cambiaron varias piezas al director técnico Alejandro Restrepo, y unas muy importantes en el once ideal conformado.

Harlen Castillo, Leonardo Castro y Andrés Felipe Correa son tan solo algunos de los futbolistas que dijeron adiós para este nuevo semestre. No obstante, el entrenador de las ha ingeniado y la idea de juego sigue. Basta con recordar los partidos contra Millonarios (derrota 3-2) y frente a Atlético Huila (victoria 2-1); aclarando que la fecha 1 tuvieron que aplazarla.

Por eso, la ilusión en las toldas 'matecañas' es mayor. "Tenemos 17 jugadores nuevos, del equipo base hay solo 4 y esto es de tiempo, pero el equipo tiene un valor y ser competitivo. Deportivo Pereira que se está acostumbrando a jugar finales y eso es bueno", puntualizó Restrepo, en rueda de prensa previa a la Superliga, la cual promete muchas emociones.

Carlos Ramírez, defensor de Deportivo Pereira. Foto: Twitter de Deportivo Pereira.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Deportivo Pereira: Aldair Quintana; Diego Hernández, Edison Restrepo, Carlos Ramírez; Eber Moreno, Jhonny Vásquez, Juan Pablo Zuluaga, Kevin Palacios; Johan Bocanegra, Arley Rodríguez y Angelo Rodríguez. D.T.: Alejandro Restrepo.

Atlético Nacional: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Cristian Zapata, Juan Felipe Aguirre, Danovis Banguero; Jhon Solís, Yéiler Góez, Jarlan Barrera; Dorlan Pabón, Tomás Ángel y Francisco da Costa. D.T.: Paulo Autuori.

Lista de convocados de Atlético Nacional

Estos son los elegidos para disputar la ida de la SuperLiga Betplay 📋✅#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/xrIwwtNeEW — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 7, 2023

Lista de convocados de Deportivo Pereira

🏟️🥁Estos son los convocados para afrontar la final de ida de la Superliga en el Hernán💛❤️



¡VAMOS MATECAÑAS, SIGAMOS ESCRIBIENDO HISTORIA! 💛❤️ pic.twitter.com/ElTvIFDk56 — Deportivo Pereira (@Corpereira) February 8, 2023

Datos de Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional