Dorlan Pabón tiene claro cómo afrontar la Superliga: "Estos partidos no se juegan, se ganan"

El presente de Atlético Nacional no es el mejor, su estilo de juego no convence, las dudas están latentes y, por ende, las críticas no han faltado. Por eso, Dorlan Pabón, quien fue el jugador presente en la rueda de prensa de este martes 7 de febrero, previo a la Superliga, no se salvó de hablar de lo que significa jugar en esta institución.

Eso sí, el referente e ídolo del cuadro 'verdolaga' también se refirió al partido de ida frente a Deportivo Pereira, recordó uno de los recientes duelos que tuvieron y contó cómo afrontarán estos dos partidos que se avecinan y que les podría dar el primer título del 2023.

¿Cuál sería un buen resultado para el partido de ida?

"Venimos haciendo las cosas bien, hay que jugar con cabeza fría y tenemos que ser inteligentes porque al frente está un rival que hace las cosas bien, que viene de ser campeón. Ahora, con lo que hemos trabajado en la semana, hay que firmar un buen partido y sacar un gran resultado, pensando en el juego de vuelta".

¿Qué postura debe tomar el equipo?

"Atlético Nacional, a donde vaya, siempre tiene que proponer de local o visitante porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos. No podemos irnos a esconder, por el contrario siempre buscar y demostrar que somos el club más grande y jugamos bien al fútbol. Será un partido que iremos a buscar porque hay calidad".

Deportivo Pereira vs Atlético Nacional, a jugar la ida de la Superliga 2023 Archivo de Colprensa

¿Han hablado con el profesor Paulo Autuori sobre el trabajo de Alejando Restrepo, quien los dirigió?

"Conocemos muy bien al profesor Alejandro Restrepo y trabaja muy bien, pero nunca se nos ha pasado por la cabeza eso de hablar de él, tenemos que hacer nuestro trabajo, lo de la semana, lo que venimos creciendo y ya vamos a mirar cada uno de los puntos débiles de ellos y aprovecharlos. Hay que estar concentrados y no equivocarnos".

¿Existe alguna presión?

"Siempre tenemos presión, desde que nos ponemos la camiseta de Atlético Nacional por lo que es el equipo, la hinchada y todo. El que venga acá, sueña con títulos. De hecho, el que venga y no gane títulos, pasó y ya. Entonces la presión est´, así que estamos ante una linda oportunidad de ganar un título por nosotros, la institución y las familias".

A Deportivo Pereira ya le ganaron una final, ¿Qué cambiará para esta Superliga?

"El pasado es pasado y esta es otra final; hay que afrontarla. Estas no se juegan, sino que se ganan. El que menos se vaya a equivocar, se quedará con el título. Lo que pasó el semestre pasado, hay que dejarlo atrás y entender que esto es algo nuevo y afrontarlo como tal".