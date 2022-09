Duras sanción para Valledupar tras hechos en el Armando Maestre: costosa multa y pérdida de puntos

Este jueves 29 de septiembre se conoció un nuevo boletín por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y allí sobresalieron duras sanciones para el conjunto de Valledupar , que milita en el Torneo de la Primera B, y una petición en la que el Deportivo Cali apeló a la sanción tras los lamentables hechos ocurridos en Tuluá, en la que hinchas del conjunto 'azucarero' ingresaron al campo de juego del Doce de Octubre y agredieron tanto al cuerpo técnico, que en esa época era liderado por Mayer Candelo, y a futbolistas como Teófilo Gutiérrez.

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor le otorgó una dura sanción al equipo del 'Valle de Upar', ya que recordemos que en el compromiso contra Leones, de la fecha 14 del Torneo de la B y que finalizó 3-3 en el estadio Armando Maestre Pavejeau, una parte de la hinchada del cuadro local ingresó al terreno de juego.

"Valledupar F.C. S.A., sancionado con cuatro (4) fechas de suspensión de la plaza y multa de cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 14ª del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Leones F.C. S.A", dice una parte del comunicado.

Pero todo no para ahí, debido a que en su informe arbitral, el juez del mismo escribió lo siguiente: "Transcurrido el minuto 68 del juego entre Valledupar F.C. vs Leones F.C., momento en el que equipo visitante realiza su tercera anotación, quedando así esa parte del juego un resultado de 3-3, se presentó que parte de la hinchada del equipo local (Valledupar F.C.) saltan de la tribuna para intentar ingresar a las inmediaciones del terreno de juego, lo cual no fue posible por la reacción de miembros de la Policía. Se espera inicialmente un tiempo prudencial para que miembros de la policía controlaran la situación y dar así orden en esa zona de la tribuna. Por otro lado, otra parte de la hinchada del equipo local ubicada en una zona distinta lanzaban objetos contundentes tales como botellas plásticas llenas de agua y bolsas con agua, todo esto con la intención de agredir al banco técnico y parte del conjunto visitante (Leones F.C.) todo esto sin lograr su objetivo".

Las sanciones para el cuadro 'vallenato' prosiguieron porque el Comité Disciplinario también informó lo siguiente:

"Este Comité sanciona al club Valledupar F.C. S.A. con derrota por retirada o renuncia y multa de diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª fecha del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2022 contra el club Leones F.C. S.A.", precisó.

Dicha determinación cambia el panorama en el Torneo de la B, ya que automáticamente Leones se queda con los tres puntos y ahora tiene 18 enteros en la casilla número once, tras 14 fechas disputadas.

Más sanciones:

De otro lado, el Deportivo Cali pidió apelar la sanción de cinco fechas a puerta cerrada y la multa por 10 millones de pesos que le había impuesto el Comité Disciplinario por lo transcurrido en el estadio Doce Octubre, de la fecha 13 de la Liga II-2022. El cuadro caleño alegó que Cortuluá no pudo garantizar la seguridad en el escenario deportivo y pidió los puntos.

"Artículo 10: En indagación. Solicitud formulada por el club Asociación Deportivo Cali contra el club Cortuluá F.C. S.A. por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el literal h)del artículo 83del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 13ª de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022", dice el informe.

"Artículo 11: En indagación. Cortuluá F.C.S.A. por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el literal b)del artículo 85del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 13ª de la LigaBetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Asociación Deportivo Cali".

De otro lado, el futbolista del Deportivo Cali, Yony González, fue sancionado con tres fechas por "irrespetar a un oficial de partido", lo que deberá cumplirlas e la 15, 16 y 17); esto según el artículo 64-BCódigo Disciplinario Único de la FCF.