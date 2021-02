Duró poco la celebración del ‘Bolillo’: “Todos concentrados en Jaguares, nuestro siguiente objetivo”

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez tuvo un desahogo este jueves tras lograr la Copa Colombia con Medellín , en una final que terminó definiéndose por penaltis frente a Tolima .

“Hicimos un muy buen tiempo. Tengo unos muchos muy inteligentes que en dos días cambiaron el ‘chip’ y entendieron que a este rival había era que guapearlo. Ellos renunciaron a su estilo de juego ofensivo, mis respetos”, aseguró en rueda de prensa.

"Los colombianos vamos de a poco invadiendo territorio argentino; la cantidad que hay es una locura”

Eso sí, se hizo cargo de la forma en que terminó el juego; con un Tolima metiendo a su equipo debajo del arco. “En el segundo tiempo se quedaron, pero fue porque todavía no conozco muy bien los cambios que me sirvan para levantar al equipo. Me falta por conocer eso”.

“Nosotros siempre pensamos en ganar, este equipo está armado para conseguir grandes cosas. Buscamos ser ejemplo de una hinchada que estaba muy triste y esta vez pudimos darle una alegría”, prosiguió.

Sin embargo, para ‘Bolillo’ no hay tiempo de celebraciones. “El domingo tenemos un partido muy duro contra Jaguares, ese es nuestro siguiente objetivo. Así que desde esta noche todos quedan concentrados y mañana (viernes) a primer ahora tenemos entrenamiento”.

Publicidad

En Tolima arremetieron contra el arbitraje: “Siempre que hay VAR nos perjudican, eso era gol”