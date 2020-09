“Duván Vergara ha tenido buenos partidos, ojalá pueda tener la oportunidad en la Selección Colombia”

Duván Vergara es el hombre diferente del América de Cali, de eso no hay duda. Por eso, todavía se habla de una posible transferencia al fútbol internacional. Sin embargo, mientras eso pasa; el atacante, de 24 años, sigue mostrando todo su talento con el equipo escarlata.

Así lo demostró este domingo, marcando el gol del triunfo y volviendo a tener otra brillante actuación frente a Bucaramanga (2-1), en el encuentro válido por la novena fecha del fútbol colombiano.

“Yo le dije al ‘profe’ que quería jugar, tener esa continuidad. Ahora me siento bien y a estas alturas, con torneo internacional de por medio, a uno no le puede doler nada. Me siento muy bien en este equipo", señaló Duván Vergara en rueda de prensa.

El futbolista monteriano no ocultó su felicidad por el presente que está viviendo. Y, una vez más, reiteró su compromiso con el cuadro escarlata.

“Estoy contento con los goles, pero esto es un trabajo de equipo. Los triunfos llegan gracias al grupo que tenemos y a lo que venimos practicando. Los goles no llegan solos”, aseveró.

Por eso, ante estas palabras y su gran presente; no fue sorpresa que el técnico Juan Cruz Real haya dicho que Duván Vergara está para ser llamado por el seleccionador Carlos Queiroz.

“Ha tenido muy buenos partidos y ojalá pueda tener en un futuro la oportunidad en la Selección Colombia. Se lo merece”, señaló el estratega del América.

Justamente en las próximas horas el país conocerá la lista de convocados por parte de Queiroz para los partidos de la Selección Colombia frente a Venezuela (9 de octubre) y Chile (13 de octubre), por las Eliminatorias. Encuentros que tendrá en exclusiva en Gol Caracol.

