Duvier Riascos desea jugar en Colombia: “Los hinchas de Millonarios me piden, Once Caldas me quiere”

Duvier Riascos busca equipo . No juega desde el pasado 4 de diciembre cuando disputó 76 minutos con la camiseta de Always Ready, su último equipo, en el fútbol boliviano. Afirmó que desde ese momento no ha parado de entrenar y que, a sus 34 años, está físicamente para jugar a nivel profesional por mucho tiempo más.

“Me levantó todos los días a entrenar con la ilusión de fichar por algún club. Practicó con un grupo de jugadores como Esteban Ruíz (que hace poco firmó con River Plate de Paraguay), Robinson Aponzá, Sebastián Viáfara y otros jugadores con experiencia en la B”, le contó a GolCaracol.com.

El delantero campeón con Millonarios en 2017, relató incluso que este grupo de jugadores ha tenido partidos de fogueo con otros equipos del Valle de Cauca que también están integrados por futbolistas en busca de equipos. “Jugamos contra el grupo de Sebastián Rincón, Johan Arango, ‘Trencito’ Valencia y otros profesionales. Perdimos 4-3 y yo marqué el primer gol. Siempre es bueno competir a ese nivel”.

¿Cómo es su día a día?

“No hay día que no entrene. Estoy preparándome a full, porque todavía no se he concretado nada con ningún equipo. Ya unos empezaron campeonato, como acá; y otros van a iniciar pretemporada, como en el exterior. La idea es llegar de la mejor manera, que sepan que Duvier Riascos físicamente está bien”.

¿Su deseo es volver al fútbol colombiano o seguir en el exterior?

“La idea es estar en Colombia, pero si no se da; pues buscar por fuera. En donde se presente la oportunidad. Donde me den la chance de estar. Hasta el momento no se llegado a ningún acuerdo con algún club. Se estuvieron hablando algunas cosas, pero no se ha podido cerrar nada”.

Se habló de Once Caldas e incluso de Millonarios…

“El tema de Once Caldas se ha estado hablando. Ellos me quieren y a mí me gusta la idea. Lastimosamente no se ha podido concretar, pero todavía está esa opción. Estamos esperando que puedan dar una respuesta. Lo de Millonarios fue más una iniciativa de los hinchas que me piden porque me tienen aprecio, pero como tal no hubo ningún tipo de acercamiento”.

¿Y ha estado cerca de algún otro equipo?

“Sí, de Alianza Petrolera ; pero no se finalizaron las negociaciones y terminó llegando otro delantero”.

También se mencionó una oferta del fútbol chino…

“Allá me fue muy bien. Las veces que estuve (2010 y 2018) aproveché cada vez que me dieron una oportunidad. El fútbol chino ha crecido mucho y dejé las puertas abiertas, pero por ahora no se ha hablado nada”.

¿Fue traumático su paso por Bolivia, donde solo jugó tres partidos?

“Siempre se quieren vivir experiencias nuevas. En Bolivia yo no tuve tiempo de estar. Apenas llegué, se dio lo de la pandemia del coronavirus y no tuve contacto ni con los compañeros ni con el técnico. Ya después de que volví, estuve apenas 20 días. De igual manera, siempre agradecido con la gente de Always Ready”.

¿Qué es lo más difícil de buscar equipo?

“Uno se llena de ansiedad. Siempre se está pendiente de alguna llamada. Me escriben dirigentes y muchos empresarios, porque afortunadamente he tenido una buena carrera a nivel nacional e internacional. Hay impaciencia porque los equipos están compitiendo y por ahí uno ve que llegan delanteros a los clubes, pero yo sé que en cualquier momento se me va a dar una chance”.

