Edison ‘Guigo’ Mafla: “Yo soy hincha del Cali, pero la final de ahora quiero que la gane América"

En la retina de los aficionados del fútbol colombiano todavía se guarda con cariño y admiración por la buena pegada de Edison ‘Guigo’ Mafla. El exmediocampista vallecaucano era un especialista para los tiros libres. Sus goles los disfrutaron los hinchas de Cali, Santa Fe y América.

Por eso, dice con orgullo que es uno de los pocos privilegiados que es recordado con aprecio por la hinchada de estos tres rivales de nuestro balompié.

“Es algo que me hace muy feliz. La gente me recuerda en la calle con cariño y creo que es porque fui un buen profesional, tanto dentro como por fuera de la cancha. Me equivoqué muchas veces, como cualquier ser humano, pero siempre di todo en cada equipo”, le dijo a GolCaracol.com, que lo buscó para analizar la final la final del fútbol colombiano entre América y Santa Fe.

Y es que Edison ‘Guigo’ Mafla sabe perfectamente lo que es ser campeón en nuestro país (lo hizo en dos ocasiones con América y una con Cali) y además, el significado de ponerse la camiseta de los dos equipos que este domingo jugarán el primer partido (6:00 p.m. en el Pascual Guerrero) por la estrella decembrina.

¿Cómo analiza la final entre América y Santa Fe?

“Es un partido bonito. Esperemos que haya buen fútbol. Santa Fe ha hecho una campaña excepcional y América viene demostrando que juega bien; así lo hizo en los últimos partidos contra Nacional y Junior”.

¿Quién quiere que gane?

“América. Yo soy hincha de Cali y tengo sentimientos por Santa Fe, que me regresó a la vida y me abrió las puertas después de estar tres meses sin jugar. Pero no me puedo olvidar de los momentos bonitos que viví en América. Ahí logré dos títulos y fue el último equipo en el que jugué. Con los tres vivo muy agradecido, porque me dieron cariño y respeto”.

¿Cómo se dio su paso de Santa Fe a América?

“Mi pase era de la Universidad de Chile, pero el técnico que llegó no me quiso entonces me devolví a Cali (1999) y duré seis meses, pero como no quería regresar a Chile, estuve tres meses parado. Ahí Santa Fe, por pedido del ‘Pecoso’ Castro, me abrió las puertas y por eso digo que ellos me regresaron a la vida. Hice una buena campaña y me querían tres equipos: Cali, América y Nacional. Cuando ya estaba todo arreglado con el Cali, me quedaron mal con la excusa de que yo ya estaba ‘viejo’. Eso me dolió mucho. Entonces al final elegí al América por la ciudad y mi familia. Y las cosas pasan por algo, terminé saliendo campeón”.

¿Con quién hizo el mejor gol de tiro libre, Santa Fe o América?

“Los goles son amores y cuando son de pelota quieta; es aún más bonito marcar. Sería injusto decir con cuál fue el mejor, pero recuerdo uno jugando con Santa Fe en los cuadrangulares de 2000; que justamente se lo hice al América, en El Campín. Ganamos 1-0”.

¿Hoy en día hay cobradores de tiro libre como usted, en el fútbol colombiano?

“Sinceramente yo no veo a nadie. Casi no hay. Yo no sé qué está pasando. Hay muchos que le pegan bien, pero ya no hay goles de tiro libre directo y eso hay que revisarlo porque los partidos se pueden definir de esa manera. Por ahí Juan Camilo Ángulo, del Cali. Le pega muy bien, pero no ha sabido aprovechar esa virtud”.

