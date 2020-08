El amor eterno de Franco Armani por Nacional: una y otra vez le pica el ojo al verde

"Me comprometo que en mi final de carrera deportiva me voy a retirar en Atlético Nacional. Me hicieron sentir un colombiano más. Infinitas gracias a todos ustedes". Estas fueron las palabras de Franco Armani en su despedida del 'verdolaga' el 5 de enero de 2018, cuando 38.000 almas colmaron el Atanasio Girardot para dar el adiós al jugador con más títulos en la historia de la institución (13).

Dos años y casi siete meses después de tal evento, el deseo del portero argentino continua intacto. Esta semana, en el programa 'El Rincón del Deporte', el hoy jugador de River Plate volvió a manifestar su sueño de retirarse en el 'verde paisa' "En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda".

“Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí", continuó Armani, expresando su profundo amor por el club colombiano.

Y es que el deseo de Franco Armani no es para menos. Llegó de 'carambola' a Nacional en 2010, pues jugaba en Deportivo Merlo, un equipo del ascenso argentino, y luego de disputar un amistoso entre ambos clubes, los dirigentes del 'verde' se fijaron en él y lo contrataron para ser tercer arquero, claro.

El guardameta llegó a hacer fila detrás de su compatriota Gastón Pezzuti y de Cristián Vargas. Poco a poco se fue ganando la confianza de Santiago Escobar para ser el segundo en el arco de Nacional y luchar por un puesto. En 2012 tuvo la primera oportunidad para ser el portero inicialista debido a una lesión de Pezzuti, pero una rotura de ligamentos le dañó la fiesta y lo obligó de nuevo a empezar desde ceros.

En 2013, ya recuperado, volvió más motivado que nunca. Recibió el respaldo para ser el titular y no la soltó más. A partir de ahí, Armani fue indiscutible y el resto es historia. 249 presencias y 13 títulos, repartidos en seis de Liga, tres de Copa Colombia, dos de Super Liga, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

A principios de 2016, hubo un primer acercamiento para ir a River Plate, pero su amor por Nacional pudo más y renovó por tres años, teniendo la confianza de que en ese año podía conseguir con el 'Rey de Copas' la gloria continental. Se quedó dos años más y luego, en enero de 2018, partió finalmente al 'millonario' para cumplir su sueño de jugar en un grande de su país y así defender la camiseta de la Selección Argentina.

De hecho, ese primer interés del 'millonario' en él, fue recordado por el propio Armani en Noviembre del año pasado en charla con el programa radial argentino 'Estamos Motivados': “El único club que me buscó desde Argentina fue River. La primera vez fue en 2016, pero decidí quedarme en Nacional. Fue una decisión difícil irme de Medellín, sobre todo después de la despedida. Las ganas de jugar en River pudieron más, era mi gran sueño. Además, sabía que iba a estar más cerca de Argentina”.

Desde su partida, el nacido en Casilda no ha parado de expresar su cariño y compromiso con Atlético Nacional. En agosto de 2019, en dialogo con el programa '90 minutos de Fútbol' de 'Fox Sports', comentó que "Yo me comprometí el día que me hicieron la despedida en Nacional, delante de toda la gente, de poder terminar mi carrera en esa institución, pero eso no se sabe, el fútbol da muchas vueltas, ese es el pensamiento que tengo y la palabra vale mucho”.

Inclusive, Armani no solo afirma que desea retirarse en el equipo colombiano, sino que también su anhelo es radicarse definitivamente en Medellín cuando finalice su etapa como futbolista: "Tengo todo en Colombia, en Medellín, como todos saben, mi esposa es colombiana. En un futuro tengo pensado poder hacer mi vida allá, tengo todo”, dijo para el mismo medio argentino.

La carrera de Franco Armani es ejemplar, pues su brillo empezó llegando a los treinta años, edad considerada longeva para un futbolista. Empezó en las divisiones inferiores de Central Córdoba de Rosario, luego pasó también a las juveniles de Estudiantes de La plata, donde firmó su primer contrato profesional a los 21 años, pero no alcanzó a debutar debido a que por encima suyo estaban Mariano Andujar, Damián Álbil y Mauro Dobler, por lo que Armani tuvo que salir en préstamo a Ferro Carril Oeste y más tarde, en 2008, fue vendido a Deportivo Merlo.

En adelante su trayectoria fue en ascenso con el paso a Atlético Nacional y River Plate. A los ya mencionados títulos con el 'verdolaga', con el equipo de la 'banda cruzada', Armani se consagró campeón de una Copa y otra Supercopa en Argentina, y de una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Desde 2018 es habitual titular de la Selección Argentina, en la que disputó dos partidos del Mundial de Rusia 2018 y seis de Copa América de Brasil 2019.

Hoy Franco Armani tiene 33 años, próximo a cumplir 34 el 16 de octubre, y con el sueño latente de volver al club de sus amores, Atlético Nacional.

