El colombiano que compararon con Diego Maradona a los 13 años, pero que no jugó profesional

Grandes futbolistas han nacido en Colombia, pero muy pocos han sido comparados por su calidad, con los astros del fútbol mundial. Y es que alguna vez llegaron a decir que nuestro país tenía al futuro Diego Maradona , a quien desde pequeño se lo quisieron llevar a probar suerte en el viejo continente.

Su nombre es Alex Cortazar, un vallecaucano formado en la escuela Carlos Sarmiento Lora y que en 1987 atrapó las miradas de todos los ojeadores de jugadores juveniles en un mundialito realizado en Venezuela.

"A mi me preguntan y yo digo que es el mismo Maradona. La forma de llevar el balón, de girar y encarar era la misma", recordó Fabio 'Guaracha' Mosquera, uno de sus primeros entrenadores, en diálogo con el canal de youtube 'Grueso Calibre'.

De hecho, un año antes de ese estallido, en 1986, Maradona maravilló al planeta entero en el mundial de México, años en los que también estaba destilando todo su talento en el Nápoles , de Italia. Precisamente, ese mismo club se fijó en Cortazar a los 13 años de edad, pero la negociación no prosperó porque era tan promisorio su futuro que la gerencia de la Sarmiento Lora lo querían retener uno años más para sacar mejor provecho en un futuro.

"Tanto en el juego como en la parte física éramos parecidos. Era zurdo, volante '10' y eso hizo que la gente del Nápoles se acercara y hablara con la gente de la escuela para llevarme a Italia a los 13 años", dijo Alex en el 'Grueso Calibre'.

Aunque el elenco italiano ya había hablado con el papá del entonces joven jugador, la transferencia no se dio. Después, Cortazar estuvo cerca de debutar en América de Cali pero no se dio debido a que Hugo Gallego, técnico del equipo en aquel momento, salió de la institución. Luego, probó suerte en Millonarios , Venezuela y China, pero no tuvo éxito.

En adelante y tras no poder debutar como jugador profesional, Alex Cortazar se dedicó a la formación de jovenes talento, pasando a dirigir las divisiones menores de la Sarmiento Lora y del Deportivo Cali y habiendo tenido entre sus dirigidos a las hoy estrellas Jeison Murillo, Luis Fernando Muriel , Nicolás Benedetti y Davinson Sánchez .

Por último, Cortazar se enorgullece al afirmar que él fue quien decidió probar por primera vez a Davinson como defensor central, posición a la cual el jugador del Tottenham se negó a jugar en un primer momento, pero que luego vio con buenos ojos tras sus destacadas presentaciones.