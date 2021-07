El conmovedor mensaje del hijo de Jhon Mario Ramírez, días después de su muerte

La dolorosa partida de Jhon Mario Ramírez, técnico de Patriotas y exjugador de Millonarios, DIM, Cali y Tolima, entre otros; aún tiene conmocionado al país y son innumerables los emotivos homenajes por parte de familiares, hinchas de los azules y demás allegados. Entre ellos, su hijo Mateo, quien no ocultó la gran tristeza que le genera su ausencia , expresada en unas sentidas palabras que dio a conocer en sus redes sociales.

“Mi viejo hermoso, escribo esto con un dolor indescriptible, un dolor que, durante mi vida, vi lejano sentir. Pero como siempre me dijiste: “monito la vida es dura”, y hoy me doy cuenta de que hasta en eso tenías razón, viejo. Sólo puedo agradecer a Dios por tu vida, porque me hizo parte de tu historia, porque me permitió ser hijo de Jhon Mario Ramírez, y no habló del jugador, ni del técnico, hablo del Hijo de Dios y la persona que eras, viejo eras el mejor en todo.”

Un sentido agradecimiento a su padre, quien le enseñó y fue su guía durante los años de vida. Mateo honra su labor y el ejemplo que fue para él, para su familia y para la gente. Admira la gran huella que dejó como persona y como futbolista, y siempre con el deseo de recordarlo y llevarlo en su corazón.

“Sé que estás donde siempre soñabas estar, hablabas feliz del día que pudieras estar cara a cara con Dios, y hoy estás con Él. Me llena de paz y tranquilidad saber eso. Me duele, como no lo imaginas, pero sé que no hay mejor lugar en el que puedas estar. Te honro porque siempre fuiste un adelantado, un genio en todo sentido, definitivamente eras un ‘crack’ jugando, como decías tú. “qué más para jugar”. Gracias por hacerme amar este deporte", indicó el joven de 21 años y que es volante de marca.

Ramírez falleció el sábado pasado en Tunja, luego de no haber podido superar complicaciones asociadas con coronavirus.