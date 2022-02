El criticado árbitro Jhon Alexánder Ospina fue designado para Cali vs. Millonarios

ASÍ LOS PREMIAN

La Comisión Arbitral designó nuevamente a los árbitros John Ospina (CAL vs MIL) y John Perdomo (ONC vs JUN). Esto significa que en el polémico juego América vs Santa Fe de la jornada 5 "tuvieron un arbitraje perfecto" Y así los premian. ¡Terrible designación! pic.twitter.com/daLQVHnK5i