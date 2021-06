El discurso de Hernán 'Bolillo' Gómez a hinchas del Medellín, con una grosería a Nacional

Un grupo de hinchas de Independiente Medellín se hizo presente en la sede deportiva del club para entrar en contacto con los jugadores y con el cuerpo técnico que lidera Hernán Darío 'Bolillo' Gómez , quien salió a dar la cara y fiel a su estilo, habló con sinceridad y claridad.

En medio de sus explicaciones, en las que hizo hincapié en la falta de tiempo que tuvo para trabajar, de las lesiones y hasta del contagio que por coronavirus afectó a su equipo, a Gómez se le salió alguna palabra de grueso calibre para Nacional, vecino de patio.

“Acá estamos haciendo un esfuerzo, ha sido difícil, pero vamos a hacer un análisis de estos tres meses para que no hablemos huevonadas, esos meses el equipo entró a competir por un torneo sin poder trabajar, y sin pretemporada, por pandemia, y es el único campeón del torneo, no es el hijueputa Nacional, no es ningún otro equipo, es el Medellín. El doctor Ochoa siempre me aconsejó es que tener un buen equipo es tener un buen ‘9’ y un buen arquero y se nos lesionaron los dos, sin embargo, nos sostenemos, luego de ganarle al América y empatarle a Nacional nos fuimos de culo, porque nos enfermamos”.

Es bien conocido que el experimentado entrenador es directo en sus mensajes, no se calla nada y seguramente, será una nueva polémica de la que incluso ya se habla en redes sociales.

“No es que los muchachos no pongan huevos, que no han querido correr. Uno siempre trae 10 jugadores, a cinco les va bien y a cinco les cuesta, a todo el mundo le pasa, vean a Eden Hazard, fue el putas en Chelsea, Bélgica igual y en Real Madrid nada”, agregó.

Y por último, el ‘Bolillo’ Gómez, afirmó que “si yo no entro al octogonal este año me voy para la puta mierda, no sé cuántos de allá sientan más a este equipo que yo, yo nací acá, mi hijo nació aquí, entonces está claro, vamos a buscar jugadores que se puedan traer desde lo económico”.