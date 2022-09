El hijo de Ricardo 'El Gato' Pérez publicó un nuevo video en el que le pidió disculpas a Santa Fe

Más allá del resultado futbolístico en el clásico 307 entre Millonarios y Santa Fe que dejó como ganador al conjunto 'embajador', una de las polémicas que se presentaron tras el derbi fue un video publicado por el hijo de Ricardo 'El Gato' Pérez, el flamante gerente deportivo de la Dimayor.

El video en el que relató Nicolás, titularo "¿cómo es ir a un clásico Millos vs. Santa Fe con mi papá?", aprovechó para tirarle un dardo a los seguidores 'cardenales' que no llegó para nada bien. "Santa Fe no tiene hinchada", fueron las palabras utilizadas por el joven cuando grabó la lateral sur de El Campín, donde se ubicaron los fanáticos del 'león' para presenciar el duelo válido por la jornada 10 del fútbol colombiano.

Debido a la polémica que generó, el hijo del exjugador tuvo que publicar una nueva pieza en redes, en la que presentó disculpas a la institución y a la hinchada del conjunto rojo de Bogotá.

De entrada dio un contexto sobre lo sucedido, "Hace unos días subí un vídeo a las redes que generó mucho revuelo en la institución santafereña y en todos sus seguidores. Sin embargo, hoy quiero pedir disculpas a los directivos, a las personas que hacen parte de esta institución y a todos sus seguidores, por haber hecho este video en el que pude haber ofendido a las personas que siguen este equipo con tanto cariño".

Y agregó que "quiero expresar que no lo hice con la fe de ofender a nadie, lo hice más para molestar entre amigos, sin embargo, no pensé en la magnitud que podría llegar tener este video y que podía llegar a ofender a una gran cantidad de hinchas".

Por último, aprovechó para hacer una invitación para generar conciencia. "Es por esto que nuevamente quiero ofrecer disculpas e invitarlos a seguir disfrutando de lo hermoso que es el fútbol y a seguir a esos equipos del alma como yo lo hago, sin herir o irrespetar a otro equipo", remató Nicolás Pérez en TikTok.