El hombre de fútbol al que le pareció "normal" el pisotón de Juan Carlos Osorio a jugador del DIM

Una lluvia de críticas le han caído a Juan Carlos Osorio, técnico de América, en las últimas horas, debido al pisotón que le pegó a Juan Mosquera, jugador del Medellín. Esto sucedió en el compromiso jugado en el Pascual Guerrera y el hecho se dio en la pista atlética del escenario cuando el futbolista de los antioqueños cayó allí tras una fricción normal del compromiso.

Muchas opiniones se han generado y en la noche de este jueves le apareció un defensor al entrenador risaraldense, que se ha vuelto abonado de las polémicas en el fútbol colombiano.

Así, el exjugador Jhony Ramírez, quien en su carrera fue un volante de marca temperamental escribió en Twiitter, dando su punto de vista particular.

"Se cuestiona al Profe Osorio por el pisotón de ayer (miércoles). Obvio es feo, pero quiero saber quien dentro de un campo de juego no ha metido una patada, un codazo o una mala palabra", inició el antioqueño.

Ramírez agregó y finalizó con su mensaje: "esto es normal en el fútbol, mucha moral poca autocrítica".

¿Qué jugador del Medellín retó a Juan Carlos Osorio?

"No puede suceder esto" y "¿por qué no me pisa a mí?" fueron dos mensajes de Andrés Cadavid, referente y hombre de experiencia, en redes sociales y en clara alusión al hecho acontecido en la pista atlética del Pascual Guerrero.