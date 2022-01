El llamado a la mesura del Bucaramanga, tras actos vandálicos cometidos por sus propios hinchas

La violencia y vandalismo siguen afectando al fútbol colombiano. El más reciente episodio fue el que sufrió el Atlético Bucaramanga en la noche de este viernes, cuando un supuesto hincha entró a la concentración del equipo para agredir a jugador y robar pertenencias.

"Lamentable lo sucedido y creo que esto no son hinchas si no unos delincuentes. Nosotros como jugador siempre vamos a estar dispuestos a escucharlos siempre y cuando lleguen con respeto y no cómo lo hicieron en la noche de hoy!! Impresentable", denunció el arquero Juan Camilo Chaverra, en su cuenta de Twitter.

Ante esto, los 'leopardos' sacaron un comunicado oficial rechazando totalmente este tipo de comportamientos: "La sevicia de algunos hinchas, expresando que no le sirve la gestión realizada por el Club, queriendo destruir las instalaciones y arremetiendo contra la seguridad y la integridad física de nuestros jugadores no conduce a lograr el objetivo que todos anhelamos", reza el mensaje del equipo santandereano.

"El Club, sus Jugadores y Cuerpo Técnico reiteran su amor, compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia con la ciudad y sus hinchas. Las metas se cumplirán si todos nos dirigimos en la misma dirección" finalizaron.

