El médico de Nacional lo confirmó: “Tenemos once casos de coronavirus, la mayoría asintomáticos"

Máxima preocupación en Atlético Nacional. A horas de enfrentar al América, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana, el médico del equipo confirmó que hay once casos de coronavirus en el club.

“La gran mayoría asintomáticos, igual que sus familiares. En el departamento médico tenemos 2-3 jugadores que estamos mirando, los demás están entrenando", señaló este viernes Nelson Rodríguez.

El galeno explicó que "desde junio-julio trabajamos un protocolo extenso y cansón, los jugadores me veían feo porque el protocolo es duro. Además de lo que Dimayor instauró, tenemos protocolos internos. Si alguien tenía gripa, hacíamos exámenes. Duermen en habitación separada, comen cada quien, por su lado, pero hay zonas comunes que no se pueden evitar”.

“La semana pasada dos jugadores nos dijeron que tuvieron contacto directo con familiares con covid e iniciamos los protocolos. Lamentablemente esas dos personas salieron positivos asintomáticos, pero era posible que los demás estaban contagiados y es muy difícil luchar contra algo que no se ve. El virus se desarrolló y en Medellín detectamos los otros casos después del partido en Cali", prosiguió.

En ese sentido, Rodríguez, consultado por el nombre de los jugadores que están contagiados, se abstuvo de revelar su identidad.

"Los jugadores me pidieron que no revelara la información, así estén sanos o contagiados. Sería muy mal médico si diera los nombres", respondió.

El médico reiteró que los futbolistas se contagiaron por tener contacto con sus familiares y hay preocupación por una eventual clasificación a las semifinales y que no alcancen a llegar.

"No puedo decir cuántos jugadores aptos para jugar hay porque yo no los cuento, no sé cuántos son, no se de táctica ni de fútbol", agregó.

Nacional estará recibiendo este sábado a América, después de haber conseguido un valioso triunfo por 2-1 durante el partido de ida, disputado en el Pascual Guerrero.

