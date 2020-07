El Padre Alberto Linero y el equipo ideal de jugadores, en el 'cumple' 495 de Santa Marta

Santa Marta está de fiesta, y es que no es para menos, se cumplen 495 años de su fundación, porque de esa tierra sí que han salido verdaderos ‘cracks’ del fútbol colombiano.

Para comenzar, y solo como un abrebocas podemos dar los nombres de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama o uno actual como el máximo goleador de la Selección Colombia, Radamel Falcao García.

Pero no son los únicos talentos que han llenado de orgullo a Santa Marta. Por esa razón, en GolCaracol.com charlamos con el Padre Alberto Linero, un fanático absoluto del fútbol y obviamente un conocedor de la historia del balompié en su región.

Linero se animó a dar su equipo ideal, eso sí, aclaró que: “Santa Marta es una fuente inagotable de grandes jugadores de fútbol, si se revisa la historia del fútbol samario encontrarás grandes jugadores, estupendos, gente que se ha destacado por sus capacidades, cualidades futbolísticas. Quiero hacer una alineación de samarios que yo vi y que me gustan, no quiero decir que sean los mejores”.

Y ahí comenzó la descripción…

*Arquero

“En el arco estaría Luis Fernández, el del inicio del 2000, era ‘Superman’, sacaba un corozo si se lo tiraban”.

*Lateral derecho

“En la derecha pongo a Gustavo ‘el Indio’ del Risco, de los buenos marcadores de punta que he visto”.

*Defensas centrales

“Centrales podría a Justo Palacios, un calidoso y a su lado el Hermenegildo Segrera, que aunque jugó de mediocampista al final, también lo hizo de defensor.

*Lateral izquierdo

“Yo por la izquierda me iría con Rolando Tovar”

*Mediocampistas

“Carlos ‘Pañaña’ Barreto, para mi Busquets es una encarnación del ‘Pañaña’, Alfredo Arango como interior derecho y por la izquierda ‘el mono’, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama”.

*Delanteros

“Yo pondría a Luis Zuleta por la derecha, Alex Didi Valderrama en el centro y por la izquierda José el ‘Mono’ Herrera

*Por último, el Padre Linero, explicó que: “Yo sé que se me quedó Falcao por fuera, pero no lo he visto así de cerca con los equipos del Unión Magdalena, se me quedaron muchos, pero me quedo con esos once”.