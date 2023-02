Elkin Soto, nuevo técnico del Once Caldas: "Estoy feliz y orgulloso de esta oportunidad"

Este miércoles Elkin Soto tuvo una rueda de prensa como técnico oficial del Once Caldas, previo a su partido contra Cúcuta Deportivo por Copa Colombia.

"Primero orgulloso y feliz de estar en esta posición. La aceptación del grupo y de los compañeros de trabajo ha sido total y las expectativas son altas. Se tiene un equipo bastante bueno con el que se puede hacer un gran trabajo. Empiezo una faceta diferente a lo que venía haciendo, sé la responsabilidad que esto merece, así que pienso dar lo mejor junto a mi grupo de trabajo", expresó el otrora futbolista, que ahora estará al mando del 'blanco blanco'.

Por otro lado, habló de la salida de Diego Corredor y también dejó ver su orgullo de estar comandando el equipo profesional de los 'albos', "siento que no era la forma como se dio porque siempre es difícil ver salir a compañeros de trabajo con los que hemos compartido año y medio. No era la forma como uno esperaba, pero se dio. Me estaba desarrollando como entrenador de la categoría Sub-20 y eso hace que uno sea de esta familia. Cuando me dicen que si estaba dispuesto a estar al mando del grupo profesional lo tomé como se debe, estoy al frente de un equipo campeón de Copa Libertadores, tengo el mayor orgullo, alegría y de esa forma lo estoy asumiendo".

Igualmente, se le preguntó por su modo de juego, sus características y que es lo que quiere llegar a plantear con el Once Caldas. "Me gusta un equipo rápido en transiciones, creo que tengo jugadores para adaptar a ese estilo de juego, jugadores rápidos, con buen bien, con buena técnica. El grupo que se tiene es adaptable para lo que uno quiere y ojalá podamos tener el tiempo suficiente para implementar esta idea" comentó 'El Sultán'.

Por el momento, no se sabe cuanto tiempo va a estar al mando del equipo de Caldas, pero sí tiene claro que todo el tiempo que esté como director técnico dará lo mejor. Con una vista a la actualidad del equipo, también recalcó que el Once Caldas está necesitado de resultados y tendrán que trabajar fecha tras fecha para sacar lo mejor de sus jugadores como equipo y así afrontar cada compromiso de la mejor manera.

Once Caldas tendrá que enfrentar este jueves al Cúcuta a las 3:30 p.m. (hora deColombia), en el partido de ida de la Copa Colombia. Para este partido, el técnico Soto ya tiene su convocatoria.

📋 El grupo de 18 viajeros ✈️ para nuestro partido por la Fase 1 de la Copa BetPlay ⚽️ #VamosOnce #MiCorazónEsBlanco 🇮🇹 pic.twitter.com/hQRA9h6Xib — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) February 15, 2023

Por otra parte, otro grupo de jugadores se quedaron preparando el 'Clásico Cafetero' contra el Deportivo Pereira con el asistente técnico Fernando Dortti. Este partido tendrá lugar en el estadio Hernán Ramirez Villegas, el próximo domingo 19 de febrero a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), por la liga colombiana.