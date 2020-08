¨"En alguna etapa Junior va a lograr ganar algún torneo internacional importante": Julio Comesaña

Junior de Barranquilla es el quinto club más laureado de Colombia con doce títulos oficiales (nueve Ligas, dos Copas y una Superliga). Fue fundado el 7 de agosto de 1924 por Micaela Lavalle de Mejía, única mujer en fundar un equipo de fútbol, en la calle 30 con carrera 29 ella lideró un grupo de personas hace 96 años para fundar al Juventud Infantil, equipo que jugaría su primer partido el 12 de octubre de 1924 en la plaza 7 de abril.

¡Oficial! Colombia, elegida como la sede para el Sudamericano masculino Sub-20, de 2021

Para hablarnos de la historia del equipo ‘rojiblanco’, Gol Caracol charló con Julio Comesaña, actual técnico de Junior, quien salió campeón como jugador y como técnico. Sin duda alguna su nombre está escrito en las páginas doradas del club.

¿Cómo lo recibió el hincha 'juniorista' en su primera etapa como jugador?

"Con la expectativa que genera siempre en Barranquilla un jugador extranjero, en ese equipo llegaron muchos jugadores del Cúcuta, el técnico era ‘Pacho’ Villegas, no era fácil armar un equipo rápidamente que diera resultados, yo venía recuperándome de una hepatitis y el club lo sabía. En ese semestre no nos fue bien, yo tenia contrato por seis meses mientras me recuperaba y me fui".

Regresa años después y sale campeón con Junior…

Publicidad

"Sí, en el 77 logramos la primera estrella en Bogotá, fue algo inolvidable, el equipo nunca había sido campeón, logramos el título y regresamos a Barranquilla a jugar contra Nacional la última fecha que ya no tenia importancia, creo que ganamos 1-0. El festejo fue desde el jueves que llegamos a la ciudad en la tarde, era imposible moverse a la salida del aeropuerto, a la concentración llegamos en la noche, había muchísima gente, tráfico, congestión, lo disfrutamos mucho. Fueron tres días donde los hinchas estuvieron afuera de la sede queriendo celebrar con nosotros. Fueron días muy lindos".

¿Podríamos decir que usted ayudó a que Junior tuviera más importancia en el FPC?

"Yo pienso que aporté lo que deseaba aportar, mi entrega, mi profesionalismo, mi disciplina, mi disposición y mi determinación para tratar de hacer lo mejor y ganar partidos y campeonatos".

¿Junior quedó en su corazón después de la primera estrella?

Publicidad

"Sí claro, las cosas son inolvidables, después me fui al Medellín, iba a volver en el 80 pero no se pudo, pasé al Unión Magdalena y de ahí empecé como asistente técnico".

Luis Díaz, entre la cláusula de 80 millones de euros y los elogios en redes sociales

Y regresa al equipo como entrenador en el 91…

"Claro, el equipo de la ‘Juniormanía’ que fue una locura en la ciudad, jugaba muy bien pero que al final no logró el título, pero hizo una gran campaña con un fútbol agradable que a todos les gustaba".

¿Cómo fue esa tercera estrella en el 93?

"En el 92 logramos llegar hasta el último cuadrangular al equipo, en ese momento el señor Fuad Char tomó decisiones importantes y estaba decidido a buscar el título en el 93. Se hicieron incorporaciones necesarias de mucho nivel como ‘El Pibe’ Valderrama, Alexis Mendoza y ‘Niche’ Guerrero que vinieron a acoplarse con los jóvenes como Pacheco, Valenciano y los demás, ese equipo ganó un cuadrangular donde estaban los tres entrenadores colombianos de la selección ‘Chiqui’ García, Maturana y Hernán Darío Gómez y prácticamente todos los jugadores de la selección, logramos imponernos y ganamos ese campeonato en una final extraordinaria, con justicia y con lo justo".

Publicidad

Muchos años después Junior entra en una crisis que lo lleva a luchar por el descenso y usted regresa para salvarlo…

"Otro equipo que me dejó excelentes sensaciones fue el del 2008 y 2009, me genera muchas satisfacciones y alegrías, arriba teníamos a Yánez, ‘El Piojo’, Giovanni, Teófilo, teníamos buenos laterales, un equipo fuerte y que jugaba muy buen, parecido al del 93, parecido también al de Chará, Teófilo, Díaz y Cantillo. Ese equipo nos dejó gratos recuerdos y al año siguiente salió campeón con el gol de Bacca".

¿Qué significa Junior para Julio Comesaña?

"Desde el punto de vista futbolístico, la institución carga con un peso tremendo, una gran responsabilidad, por como es la gente de la costa, siempre están en los extremos, si ganamos unos partidos vamos a ser campeones, si perdemos otros no vamos a lograr nada, es la manera de ser la gente, jugar con esas emociones es muy lindo, la razón es importante, pero sin emoción es demasiado frio. A nivel internacional Junior está en deuda, estuvimos cerca en Libertadores y Sudamericana, nos faltó un poquito de suerte tal vez y estoy seguro de que en alguna etapa de su existencia Junior va a lograr ganar algún torneo internacional importante y ahí estaré viéndolo y festejándolo porque es el sentimiento que tengo por el club".

Publicidad

El Porto prefiere a los futbolistas colombianos: tienen en la mira a Stiven Mendoza

¿Qué le falta a Junior para dar el paso a nivel internacional?

"Esas cosas se proyectan primero pensando en ganar el campeonato y clasificar a Libertadores, ahí se mejora el equipo, no desarmarlo y volver a empezar para ganar la copa. A veces se quieren hacer las cosas, pero no se pueden hacer, la dirigencia lo quiere hacer, pero no es fácil, creo que algún día se podrá".

¿Hasta cuándo le gustaría estar en Junior?

"Todas las cosas tienen un punto final, la gente necesita ver otras personas otras posibilidades cambiar de aire, aun ganando sé es necesario. Decir con certeza que voy hasta tal día después las cosas cambian, lo que estamos viviendo ahora nadie se lo imaginó. En el futbol hay mucha incertidumbre, mientras tenga ganas estoy acá, el día que no las tenga pido permiso y me retiro".

Por: Néstor Ibarra / @Nestoribarraram