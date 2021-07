"En América pensaron que le pagaban a Matías Pisano y automáticamente se liberaban de la situación"

El tema de Matías Pisano le 'salió caro' al América de Cali, pues luego de algunas salidas de importantes jugadores, el equipo no tuvo la posibilidad de inscribir a sus refuerzos, para disputar la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, frente a Athletico Paranaense, todo por la deuda que tenían con el futbolista argentino.

En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' , hablaron con Pablo Bruera, abogado del jugador, para poder entender las 'dos caras de la moneda'.

Para introducir sus declaraciones dio un contexto general de la situación, en la cual además aprovechó para defenderse. "En definitiva era un reclamo del 2020, o sea viejo, en el que se había pagado una parte y la FIFA entendió que tocaba pagar otra parte, en una cuestión de hace mucho tiempo. Desconozco la razón por la cual el equipo decidió pagar muy pegado a la apertura de la ventana de inscripción".

Y agregó, sobre el proceso de este alegato, "el jugador si bien pudo certificar que los dineros habían sido depositados, lo primero que se hizo fue mandar el correo a la FIFA, eso fue en el fin de semana, y el mismo lunes que acreditó todo el proceso y liberó al América de Cali. Fue un procedimiento habitual, y se actuó con una celeridad importante, ya que esto comúnmente tarda entre una semana y 10 días".

Por último dio su punto de vista e informó que la situación que sufrió el club no le agradó a Matías Pisano: "Ellos pensaron que pagaban y ya automáticamente se liberaban de la situación, y creo que ese fue el punto en el que no se reparó y por eso lastimosamente esta situación que no fue querida por el jugador, porque esa no era la cuestión que se quería".