"En la Comisión Arbitral deben estar personas que no le agachen la cabeza a ningún directivo"

Jesús ‘Chucho’ Díaz habló en exclusiva para ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, acerca de lo que es el presente del arbitraje en Colombia.

En una entrevista con nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, contó por qué no hace parte del cambio y entregó conceptos de cómo se puede mejorar el tema arbitral.

El exárbitro colombiano que dirigió la Copa del Mundo en México 1986, cree que él debería estar involucrado en la entidad que rige a los jueces y opinó lo que a muchos les hace falta.

"Por mi forma de ser no estoy en la Comisión Arbitral. No hago cosas raras. A los de la Comisión no los respetan. El problema hoy es de credibilidad, del respeto. Eso es lo que hay que buscar", sostuvo Díaz.

‘Chucho’, quien en su palmarés tuvo escarapela FIFA, y pitó varios torneos, como Juegos Olímpicos, Mundiales juveniles, Copa Libertadores y una final de la Intercontinental de Clubes, aseguró que hay que ir más allá para generar transparencia.

"Nombran personas (en la Comisión Arbitral) que no tienen credibilidad en el mismo arbitraje. Hay que buscar que el árbitro se profesionalice, que pueda arbitrar tranquilamente los domingos y los miércoles, que tengan su pensión. Y hay que tener un instructor que conozca la reglas, que les puede hablar cómo se arbitra a nivel internacional. No han querido llevar a exárbitros que están dispuestos a ayudar. Hay que poner instructores que valgan la pena", afirmó el barranquillero, de 59 años.

Ante el interrogante sobre la incumbencia de los directivos en el tema arbitral, Díaz comentó que "siempre ha sido así, meten la mano para designaciones, siempre ha sido así. No hay meritrocacia...Me pueden nombrar dos exárbitros de reconocimiento internacional, que sean honestos, que no le agachen a ningún directivo, que no sea arrodillado. Es difícil".