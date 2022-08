"En Llaneros nos discriminan, nos deben sueldos, estamos hasta pasando hambre"

Lo que empezó con una aventura llena de expectativas e ilusiones, se ha convertido en una auténtica pesadilla en Llaneros, de la Primera B del fútbol colombiano , para el delantero argentino Juan Nahs, de 26 años, quien vive duros momentos junto a su esposa y su hijo de 6 añitos, con los que vive en la ciudad de Villavicencio.

El futbolista extranjero aseguró que le adeudan dos meses de salarios, que no les permiten realizar los entrenamientos junto a los demás integrantes del equipo profesional que dirige Jersson González, ni les entregan ropa. Él, junto a su compatriota Emanuel Casado, se presentan diariamente por cumplir, realizan algunas labores; pero no son tenidos en cuenta para nada.

"A comienzos de abril nos llamó el presidente del club, Juan Carlos Trujillo, y nos dijo que no iban a contar con nosotros. En ese momento lo aceptamos, nos mandaron a entrenar con el equipo de la Primera C, pero allí no duramos mucho porque ni la cancha, ni las condiciones eran las adecuadas. No había agua, no había médico, no había vestuario", dijo en primera instancia Nahs, en conversación con Gol Caracol.

Ese fue el principio de una serie de vicisitudes y dificultades que han tenido que pasar, ya que en el momento en el que buscaron un acuerdo con la dirigencia del equipo del Meta, pero "para finiquitar el contrato nos ofrecieron menos de la mitad del dinero. Sabemos que a jugadores colombianos que sacaron, que ya no están, tampoco les habrían pagado sus liquidaciones", precisó el extranjero.

A la par de no estar en competencia en el campeonato de ascenso, en el hogar empiezan a sentir los rigores de la falta de pagos. "Ahora en el último pago, les pagaron a todos los jugadores; menos a nosotros. Pasan los días, no pasa nada, no te atienden y no te dan respuesta. Nos sentimos discriminados, además que no la pasamos bien, sin dinero. Hay poca empatía del otro lado, porque tener un nené y estar pasando hambre, no contar con servicio médico por si pasa algo. La familia lo sufre con uno y trata de aportar y ayudar, desde Argentina también están preocupados", relató con visible preocupación Nahs.

Al ser argentinos, tanto el delantero, como Casado, han tenido que encarar otro tipo de problemas. "A Emanuel, por ejemplo, le dio un virus, tuvo una descompensación y no tenía servicio médico. Para esos días, su mujer tuvo una quemadura, un accidente y tampoco contaba con la atención. Entonces, todo es muy complicado".

En el día a día, tanto Juan Nahs, como Emanuel Casado, tratan de aguantar, 'hacer de tripas corazón', y llenarse de paciencia para ver si en algún momento se puede arreglar su situación como trabajadores del fútbol, lejos de sus seres queridos y en una tierra que no es la suya.

¿Qué dijo el Presidente de Llaneros sobre las denuncias de Nahs?

Gol Caracol se contactó con Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros, y le dejó conocer las declaraciones del atacante argentino. Ante esto, Trujillo atinó a decir que "no hay problema, acá estamos para responder. Los jugadores están al día con los sueldos de ley. Eso es algo que se le reporta al Ministerio del Deporte en los diferentes informes, como sabes estos informes deben estar a tiempo.

Además de eso, el dirigente de los metenses agregó que "los pagos de seguridad social están a disposición pública".