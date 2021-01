“En Nacional ahora juega cualquiera, llegó un desconocido de Holanda y otro que viene de fracasar"

León Darío Muñoz ha sido uno de los principales críticos a la hora de hablar sobre el presente de Atlético Nacional . Al exdelantero, con un gran pasado en el cuadro antioqueño, le duele como a nadie ver al equipo de sus amores pasando dolores de cabeza cada vez que sale al terreno de juego.

A este paisa, que supo levantar cinco trofeos vestido de verde, no le gusta como se ha venido conformando el equipo de Alexandre Guimaraes y, según él, por eso los más recientes resultados: eliminación de la Copa Colombia y derrota contra La Equidad.

“Nacional vive de resultados y hace rato que no los consigue”, le dijo Muñoz a GolCaracol.com; tras analizar el presente del ‘Rey de Copas’, que este sábado intentará enderezar su camino cuando reciba a Deportivo Pereira , en la tercera fecha de la liga del fútbol colombiano.

Ha estado muy crítico últimamente a la hora de hablar sobre Nacional…

“Nacional primero tiene que tener un elenco fuerte y ahí sí construir una base sólida. Para ponerse esa camiseta, tienen que ser jugadores que estén en su mejor momento y que se hayan destacado. Ahora juega cualquiera. Los futbolistas jóvenes han demostrado que no están a la altura de Nacional”.

¿No le gusta la cantera del equipo?

“Me parece que a los jóvenes que se les han dado la oportunidad, han presentado mucha falencia; especialmente en la parte defensiva. La experiencia no se improvisa y más en esas posiciones, Guimaraes le está mandando un mensaje a la gente de que los que juegan no es porque están en su mejor momento y eso se ve reflejado en los resultados. ¡Están jugando mal!”

¿Y los jugadores experimentados no tienen responsabilidad?

“Uno ve que los jóvenes que están, no merecen estar y los de experiencia no están en su mejor momento. Entonces eso quiere decir que a Guimaraes todavía le falta conocer lo que tiene, porque debe poner al que mejor esté. Eso solo se consigue con trabajo y obvio, exigiéndole a los jugadores de experiencia que demuestren toda su trayectoria, porque hasta ahora tampoco lo han hecho. Va a ser un camino muy difícil”.

¿Le gustaron los refuerzos de Nacional?

“No se pueden hablar de los refuerzos porque uno nunca sabe si por ahí le va a ir bien, pero a simple vista el único refuerzo es Alex Castro. Los otros jugadores, pues ni idea; llegó un desconocido de Holanda (Países Bajos), otro que viene de fracasar y otros a los que tocará darles tiempo”.

