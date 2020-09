Envigado demandó a Millonarios por Jefferson Martínez: “Tienen que pagar por el jugador”

La novela entre Envigado y Millonarios por el arquero Jefferson Martínez está lejos de terminarse. El cuadro naranja ya inició un proceso legal y le reclama a la institución bogotana el pago de 400 mil dólares.

“Millonarios hizo un convenio muy especial en el tema de Jefferson Martínez. Allí quedó establecido que era una operación de compra y venta con el jugador en pagos diferidos con el tiempo”, contó Andrés Charria, abogado del equipo antioqueño.

El jurista profundizó en su idea y señaló que “yo no sé qué habrá pasado con el jugador, porque al final le terminaron su contrato. Lo único seguro es que en la Asamblea de Millonarios y todos sus estados financieros anunciaron la compra de los derechos del futbolista. Pero terminaron alegando que Jefferson Martínez no era de ellos y por eso no le quieren pagar a Envigado”.

“Lo que pasa es que cuando uno compra algo lo paga. Tienen que pagar por el jugador. Envigado está haciendo uso de los estatutos que le da la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Este es un proceso legal que puede durar seis meses y por el que se están pidiendo 400 mil dólares, que, con intereses, pueden ser mucho más”, aseveró.

De hecho, Charria fue más allá y sostuvo que “el jugador no tiene nada que ver. La deuda es de Millonarios con Envigado, pero al final fue Millonarios el que perdió al futbolista”.

Cabe recordar que durante el tiempo del parón debido a la pandemia, Jefferson Martínez dejó el equipo ‘embajador’ tras toda esta polémica y finalmente llegó en condición de préstamo a Atlético Bucaramanga.

