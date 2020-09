Ernesto Lucena y los hinchas en los estadios de Colombia: "Debemos ir paso a paso, con prudencia"

En la última semana trascendió que la Alcaldía de Barranquilla había solicitado el ingreso de público para el partido entre la Selección Colombia frente a Venezuela, del próximo 9 de octubre, en la primera fecha de la Eliminatoria sudamericana de cara al Mundial Catar 2022.

Y precisamente este viernes, el que se pronunció con respecto a ese tema fue Ernesto Lucena, ministro del Deporte, quien habló con 'Más allá del Deporte'. Así comentó que “todavía no he recibido una carta sobre el tema de Eliminatorias. Recibí una llamada del alcalde de Barranquilla para esta primera fecha del 9 de octubre, pero esa decisión no es mía, solo doy conceptos".

Lucena agregó que "nos parece prematura que se permita la entrada de público a los estadios, tenemos que mirar los pilotos de cada ciudad. Cómo se va a controlar el aforo, qué va a pasar a los alrededores del estadio, en Barranquilla cuando juega la selección es una fiesta y en medio de una pandemia puede generar dificultades".

Nuestro país sigue dándole manejo y tomando todas las previsiones con el fin de conjurar la pandemia del coronavirus, que ha afectado al mundo entero.

"Apoyo que vuelvan los hinchas a los estadios, pero con prudencia y responsabilidad. Vamos a trabajar fuerte para que en la fecha de noviembre podamos tener gente en los estadios, no hemos tenido gente en el fútbol local, debemos ir paso a paso”, finalizó el titular de la cartera del Deporte.