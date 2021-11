"Es gravísimo que los clubes del fútbol colombiano tengan listas negras de jugadores"

Este martes aún siguen los ecos de la investigación y formulación de cargos de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a 16 clubes de la Dimayor "por presuntos actos anticompetitivos" que supuestamente han afectado a futbolistas en nuestro país. Esto motivado por una queja presentada por la Acolfutpro, la agremiación de jugadores en Colombia.

Precisamente en las últimas horas se concedió una rueda de prensa de parte dicha agremiación, con la participación de Carlos González Puche, presidente ejecutivo, y con Jairo Rubio Escobar, encargado de instaurar la denuncia.

"Lo que hemos venido solicitando, es que aquellas normas que están entre los reglamentos de Dimayor y Colfútbol, que impliquen limitar la libre competencia en el mercado, sean eliminadas, y que la Superintendencia haga una revisión de esos estatutos por el bien del fútbol colombiano", dijo Rubio Escobar.

Además agregó que "la denuncia hace referencia en que, a nuestro parecer, los clubes del fútbol colombiano, con el auspicio de la Dimayor y Colfútbol, vienen realizando prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Estas prácticas las podemos dividir, la primera, es la que hizo referencia el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, mencionando que los clubes profesionales, bajo el auspicio de la Dimayor, han creado una lista negra con jugadores de fútbol, para que estos futbolistas no puedan ser contratados por otros clubes".

Rubio Escobar aclaró que "los equipos de fútbol no son nuestros contradictores, son nuestros aliados, no tenemos nada contra ellos ni contra la Dimayor. Los que deben estar compitiendo son los clubes profesionales, no los jugadores contra los clubes. Lo que esperamos es que el mercado esté libre de cualquier distorsiones en materia de competencia".

El jurista complementó el tema y aseguró que "lo que nosotros denunciamos son comunicaciones firmadas por varios representantes legales, de algunos equipos profesionales, dirigidos a otros equipos, diciéndoles por ejemplo que un jugador había renunciado a su contrato de trabajo y que obviamente no los contrataran en los demás equipos. Esos son hechos que están probados".

Cabe señalar que los clubes investigados tendrán 20 días para hacer los respectivos descargos y que el proceso se puede tardar entre 18 y 24 meses para dictar sentencia.

