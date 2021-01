“Es lógico que River se fije en Agustín Palavecino, pero le pedí a la dirigencia que lo retengan”

El interés de River Plate por Agustín Palavecino dejó de ser un rumor y ya es un hecho. Así lo confirmó el propio entrenador del Deportivo Cali, Alfredo Arias; quien sin embargo ratificó su deseo de poder retener al talentoso mediocampista argentino.

“Es lógico que River se fije en Agustín Palavecino, pero no lo esperaba porque el club estaba en conversaciones para renovar su contrato”, aseguró el técnico uruguayo en ‘TyC Sports’.

Alfredo Arias no dudó de las cualidades de su jugador y exaltó sus diferentes características. “Él suma una cosa que en los ‘10’ no es común de ver: es el jugador que más corre de nuestro equipo. Eso no es normal en un mediocampista de creación. Es un jugador joven, muy buena persona y un gran profesional”.

“Sinceramente, deseo que no se vaya. Hablé con los dirigentes de que hagan todo lo posible para retenerlo. Si esto no es posible, yo solo espero que de esto salgan beneficiados tanto el club como el jugador”, reveló.

El uruguayo fue más allá y afirmó: “Para mí fue el mejor jugador del fútbol colombiano , en el semestre anterior. Peleó hasta el último momento en la tabla de goleadores. Es un futbolista moderno”.

De hecho, Arias confesó que Agustín Palavecino “después del entrenamiento de hoy (martes) tuvo una reunión con el presidente. Al haber explotado en los medios todo este tema, es porque seguramente ya hay tratativas entre los clubes”.

Por eso, el estratega del Deportivo Cali retiró su mayor anhelo. “Voy a desearle siempre lo mejor al jugador, pero que el club también salga beneficiado. Y yo, bueno, quedó en la mitad esperando si lo podré usar el próximo fin de semana”.

