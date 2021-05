Osvaldo 'Nene' Mackenzie tiene grandes anécdotas por contar de su larga carrera como jugador, en la que defendió los colores de equipos como Junior , Nacional , América, Real Cartagena, Unión Magdalena. Barcelona, de Ecuador, y Olimpia, de Paraguay.

Pero uno de los hombres que marcó la vida futbolística del habilidoso exmediocampista fue Carlos 'Pibe' Valderrama , con quien compartió equipo en el conjunto 'tiburón'.

Sobre el eterno e histórico '10', el 'Nene' charló con GolCaracol.com y recordó varias anécdotas de aquellos años donde estuvieron juntos en el vestuario y en varias ocasiones en la habitación del hotel de concentración.

"Para mí tuvo un significado muy especial porque nunca lo pensé, y desde niño yo lo veía cuando jugaba para el Cali y encontrarme en el Atlético Junior, en el inicio de mi carrera fue una maravilla. Poder compartir no solo dentro de la cancha, fue mi compañero de pieza también y me enseñó cosas que solo tiene Valderrama, como la personalidad, el carácter. El ‘Pibe’ siempre tuvo un carácter fuerte y disciplina dentro y fuera de la cancha, creo que ha sido lo más maravilloso que me pasó y creo que en la cancha aprendí a tener esa personalidad y responsabilidad. El querer siempre dar lo mejor y ganar que era lo más importante de Valderrama", indicó.

Y cuando fue consultado sobre si algún jugador de la actualidad tiene un parecido dentro de los terrenos de juego con el exjugador de la Selección Colombia, no dudó en responder.

"No, ninguno. Porque la personalidad que tenía el ‘Pibe’ solo la tenía él. De pronto hay jugadores que tienen un parecido, pero nadie es igual a nadie. Creo que el 'Pibe' fue el 'Pibe' y han salido muchos jugadores que tienen mucho talento, pero nunca igual a otros. Tuve la posibilidad de compartir con muchos ‘10’ que tenían esa facilidad para dar un pase gol y esa era la mejor virtud de Valderrama, aparte de ser un líder y un capo. Los equipos y los árbitros lo respetaban mucho", agregó.

Más allá de las grandes gestas que hicieron dentro de la cancha, el 'Pibe' es recordado por Mackenzie por la manera en la que 'hablaba' sobre el césped cuando las cosas no iban de la manera esperada.

"Esos regaños y mentadas de madre, pobre madre mía. Todo eso lo aprendí porque yo era muy joven y en la cancha no me regañaba solo a mí, sino a todos. Porque tiene la experiencia. A veces esos regaños me servían para despertar y pellizcarme. A veces habían partidos en los que estaba enlagunado y él solo con la mirada o el regaño nos despertaba y nos hacía jugar al 100%", concluyó.

