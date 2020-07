“Este año no puede haber descensos en Colombia, lo que aprobaron fue de forma arbitraria e ilegal”

Sigue el malestar de Eduardo Pimentel con respecto al campeonato del fútbol colombiano que en teoría quedó definido para dar reinicio el próximo 30 de agosto.

“En la asamblea yo dejé una moción porque no estaba de acuerdo con la propuesta de Tulio Gómez (dueño del América) de que el torneo continuará tal como estaba, sin separar el tema del descenso”, le dijo el dirigente bogotano este lunes a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

El malestar de Pimentel radica en que, según él, “los derechos son para todos, se han jugado hasta ahora 8 de las 40 fechas que nos prometieron. No pueden definir esto en 20 fechas no más, es antirreglamentario. Lo que aprobaron fue de forma arbitraria e ilegal”.

“Por eso es que me parece desproporcionado que el tema del descenso, el cual solo le importa a un grupo específico, lo determinen los 20 equipos”, prosiguió.

En estos momentos Boyacá Chicó (82 puntos) y Jaguares (84) son los equipos que estarían descendiendo. Más adelante aparecen Pereira (88), Envigado (102), Patriotas (103) y Pasto (103).

Pero los descargos de Pimentel no pararon ahí, pues incluso puso en duda la realización del torneo, cuyo sistema aparentemente quedó aprobado en la última asamblea de la Dimayor.

“En estos momentos no hay nada, tenemos que seguir esperando porque el torneo que cuadraron no es viable. Se los dije, aquí no se puede jugar lo que queramos, si no lo que podamos hacer”, señaló.

Incluso, reveló que “oí al propio Tulio Gómez decir que tuvo una charla con Iván Duque, presidente de la República, y él le dijo que el torneo debía ser en una sola ciudad; fue claro en reiterar que este campeonato así, no se podría hacer”.

En ese sentido, la propuesta que llevará Pimentel para la próxima reunión programada para este 7 de agosto será “jugar en 4 ciudades, 5 equipos. Partidos de ida y vuelta. Tenemos que hacer un torneo rápido para cumplir con los patrocinadores y ser claros que no puede haber descenso porque no están las fechas reglamentadas”.

