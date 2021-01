Fabián Vargas confesó que por Fernando ‘Pecoso’ Castro alcanzó a odiar el fútbol

Fabián Vargas tuvo una exitosa carrera en el fútbol colombiano e internacional, pero no todo fue ‘color de rosa’, ya que hubo un momento en el que estaba perdiendo la pasión.

En ‘ESPN’, el ahora panelista de este canal, confesó lo que vivió con Fernando ‘Pecoso’ Castro, en el América de Cali .

“Son técnicos que te llevan a un nivel en donde te levantas en la mañana para ir a entrenar de algo que amas y es tu pasión, y te la acaban. Y luego dices que no quieres volver a jugar fútbol, no quieres entrenar y no le quieres ver la cara a ese señor. Te llevan a ese nivel de desespero que dices “no voy más”, por ejemplo a mí me pasó con el 'Pecoso’ Castro”, contó Fabián Vargas.

Además, el bogotano agregó que por ese mismo motivo decidió irse y hablar con los dirigentes para que lo vendieran.

“Llegué y le dije a un directivo: “Ustedes me venden, me regalan, me prestan o yo me devuelvo para mi casa a estudiar, yo esto no lo hago por plata, lo hago porque amo el fútbol, es mi pasión y me la están robando””, finalizó el exfutbolista.