“Fabián Vargas no tiene códigos, nunca se quejó de frente con ‘Pecoso’ Castro y ahora sale a hablar”

Tremendo revuelo causó Fabián Vargas tras criticar duramente el trabajo de Fernando ‘Pecoso’ Castro , a quien tuvo de director técnico durante el 2003 en América de Cali.

“No quiero volver, no quiero entrenar, no le quiero ver la cara más a este señor. Me quito el amor por el fútbol, o sea, te lleva a ese nivel de desespero que dices no quiero más”, señaló en ‘Espn’ donde es panelista y tras hablar de la metodología del estratega manizaleño.

Palabras que este viernes tuvieron su respuesta por parte de Juan Carlos Conde, hoy director deportivo de las categorías juveniles de Boca Juniors de Cali y quien hizo parte del cuerpo técnico del ‘Pecoso’ por más de dos décadas.

“Estoy molesto y triste. Fabián Vargas no tiene códigos, salió a hablar después de 17 años. En ese América muchos jugadores, gracias al trabajo que hicimos, salieron a jugar al exterior. En el fútbol hay códigos, ética y principios; lo que pasa en el camerino y en la calla, se debe quedar ahí. A la gente con recorrido, como el ‘Pecoso’, se le respeta. Especialmente porque en su momento no hizo ninguna queja de frente y ahora sale a hablar por hablar. Sin fundamentos”, dijo en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Conde, además afirmó que “Si uno quiere ser futbolista la pasión no se la quita nadie y menos por algún comentarios. Para mí lo dijo porque estaba ante una situación libreteada. ‘Pecoso’ lleva 40 años en el fútbol y es una falta de respeto. Como todos los seres humanos cometemos errores, pero hay situaciones que no se comparten con el exterior”.

“Hizo debutar a más de 200 jugadores y siempre se preocupó por el ser humano. Es más, les decía que cuando ya no los dijera nada; ahí si era porque no estaba preocupado por ellos. Él tenía un carácter fuerte, pero en los 22 años que estuve a su lado; jamás vi que tratara mal a un futbolista”, aseveró.

De hecho, Conde contó que cuando quiso comentarle al ‘Pecoso’ las declaraciones que hizo Fabián Vargas sobre él, le respondió: “¿Quién es ese?”.

