Falleció este viernes exjugador del Bucaramanga y Quindío a causa del coronavirus

👉CARLOS SANDOVAL otro ex jugador de los 90s y principios del 2000 que ha fallecido a causa del Covid-19.

➡️Militó en varios equipos como Deportes Quindío, Atlético Bucaramanga, Deportivo Rionegro (hoy Leones FC), Valledupar FC, Alianza Petrolera, etc. 🙏

Archivo particular. pic.twitter.com/MU9x5drmRV