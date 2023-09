Félix González, tras su encuentro con el papa Francisco: "Me dijo que rezaría por Envigado"

La imagen del papa Francisco con la camiseta Envigado se ha tomado las redes sociales en los últimos días y, ¿cómo no?, si hasta prometió bendecir al club para que no descienda y salga de la compleja situación en la que actualmente se encuentra en las Liga II-2023 del fútbol colombiano. Esto, según lo contó el niño Félix Gerardo González en ‘Blog Deportivo’ , de ‘Blu Radio’.

Acompañado de su padre para revelar el paso a paso de la secuencia, que terminó en el encuentro con el papa Francisco, el joven futbolista de la categoría sub-11 de Envigado tomó la palabra y explico lo que ha sido el emotivo momento: “A mí el equipo me dijo que se la diera, como ellos sabían que me iba a encontrar con él (el papa), me hicieron una camisa para que se la entregara y la verdad fue muy bacana la experiencia”.

“Yo inicialmente creí que se la iba a tirar o algo así, no creía que estaría al frente del Papa, ni que se la daría cara a cara. Estaba en las sillas cuando terminó la presentación con el coro y ceremonia, ahí nos llamaron más adelante, cuando el papa iba pasando me paré, le entregué la camisa del Envigado con muchos nervios, y le dije que bendijera todo el equipo y todos los integrantes”, complementó Félix González, en charla este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“El papa Francisco me dijo que muchas gracias dijo que iba a rezar por mí y por el equipo. Espero que el rezo ayude a que no descienda”, fueron las palabras con las que el joven futbolistas de la ‘Cantera de Héroes’ terminó su intervención.

A sus palabras, se sumaron las de su padre, Félix Francisco, quien develó el génesis de todo y el cómo se dio ese encuentro con el papa: “Mi hijo no solo es futbolista, también hace parte del coro del colegio. Desde el año pasado, justamente el rector me dijo que había conseguido una audiencia con Francisco para el 20 de septiembre de 2023”.

"Fue en ese evento en el que todo sucedió, mi hijo cantó las dos canciones que estaban preparando desde el año pasado, terminó la ceremonia y, una vez sucedió eso, la seguridad nos llamó para que nos pudiéramos acercar al papa y ahí fue la entrega de la camisa”, concluyó Félix Francisco.