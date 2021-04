Santa Fe, La Equidad y Millonarios siguen con la duda de en qué escenario deportivo jugarán los partidos que se les vienen en los próximos días, y la preocupación también pasa por Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

“El panorama es complicado porque realmente esto que sucedió, entendemos las razones, pero por supuesto por este esfuerzo que hemos hecho nos causa problemas, y un tema de tiempo, por los equipos que juegan encuentros de temas internacionales se vuelve más complejo. De hecho, los jugadores de Fluminense ya viajaron, pero el tema lo están manejando los clubes con la FCF, Ramón Jesurún y la Conmebol. Esperemos que se pueda encontrar una solución viable, porque hay unas condiciones especial para jugar esos torneos, no en cualquier estadio se puede jugar la Libertadores o Sudamericana”, afirmó de entrada el presidente de la Dimayor.

Además, Jaramillo enfatizó en que las restricciones se dan más que por el duro momento por el coronavirus, por la asistencia de los hinchas a los hoteles de concentración y a las afueras de lo estadios.

“El tema no es solo el momento tan difícil que estamos viviendo sino el comportamiento de los hinchas que hacen que esos equipos vayan a jugar a otras ciudades, esperamos los hinchas comprendan que estamos en un momento sensible, que les causa problemas y nos causa problemas para desarrollar el campeonato. Encontraremos soluciones, ya exploraron Tunja pero dijeron que no, estamos mirando otras posibilidades, también estamos hablando con el IDRD y la Alcaldía, a ver si de alguna manera, aunque han sido enfáticos en que esta semana no habrá fútbol en Bogotá”, aseveró.

Por último, Jaramillo recalcó que dentro del fútbol se han cumplido los protocolos de bioseguridad.

“Hemos venido haciendo un esfuerzo inmenso, desde el punto de vista de logística, de bioseguridad y financiero, para poder jugar 5 campeonatos que entregamos el año pasado y la taza de contagio en el fútbol es baja y las medidas se han cumplido estrictamente, hay excepciones, pero la gran mayoría se han cumplido”, finalizó.