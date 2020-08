Fernando Jaramillo: "Hay que trabajar con el Gobierno para el retorno del fútbol"

Fernando Jaramillo habló para ‘Mañanas Blu’, de ‘Blu Radio’, sobre asumir su nuevo cargo en el ente rector del fútbol colombiano y dejó en claro su compromiso con el balompié nacional.

Temas como los del retorno del fútbol colombiano, sus retos al frente de la Dimayor, la liga femenina y su pasión por el fútbol; hicieron parte de la conversación de este lunes por parte de Jaramillo Giraldo, quien asumirá el próximo 1 de septiembre.

* Regreso del fútbol colombiano

“Los retos son inmensos. Ya los equipos y la Federación han dicho que en agosto estábamos listos para el inicio campeonato, pero es difícil. Se ha cumplido con los protocolos de bioseguridad, pero hay que entender que estamos en un momento complicado de la pandemia. Esto hay que explicarlo y trabajarlo con el Gobierno y el Ministerio del Deporte para el retorno del fútbol. La idea que es que los jugadores estén bien y que la logística nos dé para jugar el campeonato”.

* Reciente pasado de los presidentes de Dimayor

“Lo asumo con toda la tranquilidad del caso, hay que de demostrar gestión y transparencia. A mí me hablaron de varios retos, y sí, hay muchas cosas sobre el plato. Como la financiación de equipos y demás, pero el tema de que si lo van a sacar o no, no me preocupa. Yo creo que tengo argumentos y criterio para no dejarme manipular de nadie”.

* La Liga femenina

“Hay que comprometerse con el fútbol y la liga femenina, hay que hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio del Deporte que ha manifestado su interés, hay que comprometerse para encontrar recursos para apoyar la liga femenina. Hay que buscar otros patrocinadores para que sea un fútbol fuerte. Creemos en el futbol femenino y tenemos que impulsarlo. Debemos tener un equipo en Dimayor que se dedique única y exclusivamente a la liga femenina”.

* Cómo evitar temas de acoso en el fútbol femenino

“Hay que priorizar el respeto por las jugadoras. Lo segundo el tema salarial debe ser por parte de los clubes y no de Dimayor; los equipos deben trabajar con ellas y eso hace parte de la sostenibilidad. Hay que darle continuidad a la liga femenina para que sea fuerte”.

* Su elección por parte de los clubes

“Mi compromiso es de absoluta transparencia. Mi administración sería de cara a todos los interesados en el fútbol. Mi compromiso es de independencia, honestidad. Acá no hay agendas, ni cosas ocultas. Los clubes son testigos y quieren tranquilidad y transparencia; eso se buscará darles”.

* Gusto por el fútbol

“Sí, me gusta muchísimo el deporte, y me gusta muchísimo el fútbol, es una pasión. Estuve en la junta directiva de Millonarios. El fútbol es algo que me gusta y me apasiona. He aportado para este deporte desde diferentes lugares”.