Fernando Jaramillo: "No tengo ningún problema en dar un paso al costado, pero todo son rumores"

En los últimos días, se había rumoreado con una posible salida de Fernando Jaramillo de la presidencia de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR).

Sin embargo, el dirigente ha salido al paso este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', negando cualquier rumor de salida.

"Son rumores, aquí tengo un compromiso y voy a trabajar lo más duro que pueda. Vamos a salir adelante todos los clubes del momento difícil", indicó.

Además, Jaramillo Giraldo fue claro al momento de describir la manera en la que él ha estado trabajando hasta el momento en la organización.

"Hay heridas que son difíciles de sanar, pero se están sanando. No tengo ningún problema en dar un paso al costado, no trabajo por amiguismo ni por intereses políticos, trabajo porque me gusta y tomo decisiones justas para todos", agregó.

Sobre el VAR para el siguiente año acotó que "es un tema netamente financiero, yo soy defensor del VAR, es una herramienta que está en las mejores ligas del mundo y no solo en el fútbol, pero tiene un altísimo costo y hay que mirar como haremos, creo que se aplazará por el alto costo. Queríamos tener tres partidos en el primer semestre y cuatro en el segundo, pero su valor es mucho"

Otras conclusiones que dio Fernando Jaramillo sobre la reunión del jueves anterior, donde definieron la manera en que se jugará el fútbol colombiano, son las siguientes:

Sistema del campeonato

"Es muy parecido al que teníamos, será un poco apretado porque tenemos sudamericano y Copa América, pero todos quedaron contentos"

Inicio del fútbol en Colombia en 2021

"La Copa arrancaría el 13 de enero y la liga y el torneo el 17"

Balance de la liguilla de eliminados

"La liguilla salió muy bien, fue interesante y mantuvo a los hinchas ahí pegados"